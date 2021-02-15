ОБСЕ назвала самые горячие точки на Донбассе в 2020 году

Более 75% всех нарушений режима прекращения огня в 2020 году на Донбассе были совершены в четырех горячих точках вдоль линии соприкосновения.

Об этом говорится в отчете Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ в Украине "Тенденции и наблюдения в 2020 году". Это район Попасная – Первомайск – Золотое, территория к востоку и северо-востоку от Мариуполя, районы на юго-запад, юг и юго-восток от Светлодарска и треугольник Авдеевка – Ясиноватая –Донецкий аэропорт.

В то же время число нарушений так называемого режима тишины на линии соприкосновения по сравнению с 2019 годом уменьшилось на 55%.

Количество взрывов, вызванных применением вооружения, которое должно быть отведено согласно с Минскими договоренностями, уменьшилось на 5%.

Снижение боевой активности произошло после 27 июля 2020 года, когда были введены в действия дополнительные меры по усилению прекращения огня, говорится в сообщении.

Как подсчитали в СММ, с того времени среднесуточный показатель подобных нарушений уменьшился почти в 20 раз – соответственно 623 нарушения против 23.

За пределами зоны безопасности нарушения в основном были оценены "как те, что связаны с проведением учений с боевой стрельбой".

В 2020 году наблюдатели зафиксировала около 1,8 тыс. таких нарушений – около 1,4% всех нарушений режима прекращения огня. Из них примерно 77% произошли на временно оккупированных территориях Донбасса.

Ранее OBOZREVATEL сообщил о том, что СММ ОБСЕ с помощью беспилотника зафиксировала на Донбассе десятки "Градов" и танков вооруженных формирований России и ее наемников, а также другую технику.