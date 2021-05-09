ОБСЕ насчитала более 800 нарушений "тишины" на Донбассе за сутки: названы горячие точки

На Донбассе наблюдатели из Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) зафиксировали 807 нарушений прекращения огня только за 7 мая. Больше всего их было в Донецкой области – 663, тогда как в Луганской наемники "Л/ДНР" устроили учения.

Среди прочего на Донетчине прогремело 104 взрыва – один был разрывом боеприпаса, а остальные – неопределенного происхождения. Об этом говорится в отчете миссии за прошедшие сутки.

Отмечается, что большинство этих нарушений случились на северо-западе от Спартака. Там слышали сто выстрелов из крупнокалиберных пулеметов и 96 очередей из этого же оружия. Кроме этого, 42 выстрела из стрелкового оружия и 12 очередей, еще прогремел один взрыв неизвестного происхождения.

Напряженной была ситуация и на юго-востоке от Петровского – там звучали многочисленные взрывы и выстрелы из крупнокалиберных пулеметов, а также в районе Донецкой фильтровальной станции.

На Луганщине миссия ОБСЕ зафиксировала 144 нарушения режима "тишины", 7 взрывов неопределенного происхождения. Большинство были на юго-восточной окраине Луганска. Там, скорее всего, боевики устроили учения. Наблюдатели слышали не менее 100 выстрелов.

"По оценке, связанные с учениями с боевой стрельбой в зоне безопасности, что является нарушением решения Трехсторонней контактной группы (ТКГ) от 3 марта 2016 года, которым предусмотрен запрет на проведение учений (занятий) с боевой стрельбой в зоне безопасности", – говорится в сообщении.

Наблюдатели добавили, что учения боевиков прошли и в районе Золотого-5. Там слышали до 10 выстрелов.

Как сообщал OBOZREVATEL, 8 мая боевики "ДНР" с противотанковых пушек "Рапира" обстреляли жилые дома Марьинки на Донбассе.