ОБСЕ насчитала более 1,5 тыс. новых нарушений "тишины" на Донбассе: названы горячие точки

Более 1400 случаев нарушения режима прекращения огня в Донецкой области и еще свыше сотни таких на Луганщине было совершено в период с 2 по 5 апреля. Это был пулеметный огонь или взрывы неопределенного происхождения.

Их зафиксировала специальная мониторинговая миссия Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (СММ ОБСЕ). Подробнее об этом сообщается в ее отчете 78/2021, опубликованном 6 апреля.

"В Донецкой области с вечера 2 апреля по вечер 5 апреля СММ в Украине зафиксировала 1424 нарушений режима прекращения огня, в частности 281 взрыв", – говорится в документе.

По данным Миссии, 900 этих нарушений (пулеметный огонь) произошли в ночь со 2 на 3 апреля в районе к югу от оккупированной Горловки. Остальные нарушения перемирия были зафиксированы в районах северо-западнее Донецка в ночь с 2 на 3 апреля и к северу от Широкино – в течение ночи от 3-4 апреля.

"В Луганской области с вечера 2 апреля по вечер 5 апреля СММ зафиксировала 126 нарушений режима прекращения огня, все – взрывы неопределенного происхождения", – добавили в отчете.

Отмечается, что большинство их (79) было зафиксировано вечером 2 апреля во районах к северу от оккупированной Кадиевки и на юго-востоке подконтрольной правительству Попасной.

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