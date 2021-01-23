OBOZREVATEL стало известно о российском паспорте сбежавшего полковника СБУ Нескоромного

Сбежавший полковник Службы безопасности Украины Дмитрий Нескоромный мог покинуть страну по своему российскому паспорту.

Как сообщил шеф-редактор OBOZREVATEL Орест Сохар, Нескоромный заказал убийство своего коллеги-генерала Андрея Наумова бандитам, а потом благополучно выехал в Россию.

"И пусть там СБУ не выдумывает, не было никаких наручников. Была и остается полная деградация Службы безопасности страны", – отметил Сохар.

По его информации, у Нескоромного, его жены и детей давно имеются российские паспорта. Более того, он постоянно избегал обязанности ездить в АТО, отказывался сопровождать дела Майдана.

Шеф-редактор задался вопросом, способна ли такая спецслужба выполнять прописанные в Конституции задачи.

"Как эти люди могут противодействовать российской угрозе, держа в кармане российские паспорта и рассматривая РФ как место убежища на случай непредвиденной ситуации? Говорят, что даже высшее руководство СБУ иногда летает в Подмосковье к теще на блины", – подчеркнул он.

Напомним, Нескоромный ответил OBOZREVATEL, заявив, что находится не в России, а в Европе. Информацию о его российском паспорте полковник не прокомментировал.

Как сообщал OBOZREVATEL: