OBOZREVATEL стало известно о российском паспорте сбежавшего полковника СБУ Нескоромного
Сбежавший полковник Службы безопасности Украины Дмитрий Нескоромный мог покинуть страну по своему российскому паспорту.
Как сообщил шеф-редактор OBOZREVATEL Орест Сохар, Нескоромный заказал убийство своего коллеги-генерала Андрея Наумова бандитам, а потом благополучно выехал в Россию.
"И пусть там СБУ не выдумывает, не было никаких наручников. Была и остается полная деградация Службы безопасности страны", – отметил Сохар.
По его информации, у Нескоромного, его жены и детей давно имеются российские паспорта. Более того, он постоянно избегал обязанности ездить в АТО, отказывался сопровождать дела Майдана.
Шеф-редактор задался вопросом, способна ли такая спецслужба выполнять прописанные в Конституции задачи.
"Как эти люди могут противодействовать российской угрозе, держа в кармане российские паспорта и рассматривая РФ как место убежища на случай непредвиденной ситуации? Говорят, что даже высшее руководство СБУ иногда летает в Подмосковье к теще на блины", – подчеркнул он.
Напомним, Нескоромный ответил OBOZREVATEL, заявив, что находится не в России, а в Европе. Информацию о его российском паспорте полковник не прокомментировал.
Как сообщал OBOZREVATEL:
в Киеве сбежал полковник СБУ Дмитрий Нескоромный, якобы задержанный за заказ убийства генерала спецслужбы Андрея Наумова.
Операция по задержанию Нескоромного готовилась спецслужбами давно. В его авто была установлена прослушка.
В рамках операции был задержан действующий офицер СБУ Юрий Расюк. В своих кругах он известен как "Карась". Прозвище получил, поскольку "очень скользкий".