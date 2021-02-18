Обнародована прослушка Нескоромного с Вовком: беглый СБУшник заявил о монтаже. Видео

Бывший заместитель председателя Службы безопасности Украины Дмитрий Нескоромный, которого подозревают в заказе убийства начальника внутренней безопасности ведомства Андрея Наумова, мог иметь тесные связи с главой Окружного административного суда Киева Павлом Волком.

Как говорится в материале Slidstvo.Info, записи разговоров из кабинета Вовка свидетельствуют о том, что Нескоромный вместе с другим коллегой из СБУ в феврале 2019 года приехал в кабинет председателя ОАСК как неформальный представитель интересов одного из украинских банков (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"У этого банковского учреждения был длительный спор с финансово-промышленной группой "Альтком" на сотни миллионов гривен. Во времена Януковича эта компания строила крупнейшие государственные объекты, в частности, в рамках Евро-2012. Тогда ее связывали с вице-премьером Колесниковым. Но даже после смены власти в 2014 году корпорация продолжала реализовать проекты за государственные средства", – сообщают журналисты.

В 2019 году "Альтком" обратился в Окружной админсуд Киева с просьбой приостановить взыскание с них средств в пользу украинского банка, которое должно было состояться по решению другого суда.

На пленках зафиксировано несколько разговоров по этому судебному разбирательству в кабинете главы ОАСК. Сначала Вовк объяснял, что ситуация очень неоднозначная и он ведет переговоры с другой стороной. Со стороны корпорации интересы якобы представляли уже бывший народный депутат Игорь Кононенко и тогдашний заместитель председателя СБУ Павел Демчина.

"Да, там другая сторона подключается. И говорят, что должен позвонить или Кононенко, или Демчина", – объяснял судья в одной из бесед с Нескоромным.

На записях зафиксировано, что Вовк также обращался к Нескоромному за помощью. В частности, из этих разговоров следует, что сам экс-чиновник организовывал проверку кабинетов судей на предмет прослушивающих устройств. Но найти их специалистам из СБУ тогда так и не удалось.

Нескоромный уже отреагировал на расследование в своем Telegram, назвав записи его разговоров с Вовком "очень слабым монтажом".

"В службе нет людей настолько наивных, чтобы публично обсуждать подобные вещи. И уже тем более в случае, когда я знал о прослушке, поскольку ее устанавливала СБУ совместно с НАБУ", – заявил он.

По его словам, в НАБУ "перемонтируют пленки как хочется, сливают своим СМИ в нужный момент нужные куски, и подают в виде сенсаций".

"В данном случае понятно, почему вытащили этот эпизод – нужно срочно дополнительно демонизировать суд накануне рассмотрения в парламенте закона о лишении ОАСК части полномочий. Это – часть информационной кампании в поддержку нужного решения. Обвинения вброшены, чтобы их официально опровергнуть нужно много времени – экспертизы, суды. До голосования в парламенте это сделать невозможно. Расчет верный, но очень циничный", – подчеркнул Нескоромный.

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