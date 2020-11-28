Приближение Нового года в Украине стало означать приближение и еще одного "традиционного" события, чей ритуал привнесла в новейшую историю страны война на Донбассе – обмена пленными. И чем ближе 2021-й, тем все яснее возникает простой факт: обмены 2019 года были огромным политическим кредитом, выданным лично Владимиром Путиным лично Владимиру Зеленскому. Кредитом, чьим "телом" успели воспользоваться освобожденные в сентябре и декабре 2019-го, и "под проценты" которого попали те, кто до сих пор находится в плену, – пишет журналист Станислав Асеев для "Радио Свобода".

Иными словами, в Москве решили, что пришло время платить.

Впрочем, понятие "плена" или "политзаключенных" уже давно имеет мало общего с тем, что происходит на Донбассе. Если посмотреть на состав тех, кого обменяли в декабре 2019 года, можно заметить, что собственно военнопленные составляли подавляющее меньшинство.

Большую же часть освобожденных представляли гражданские лица, часто – в принципе не имеющие никакого отношения непосредственно к войне на Донбассе.

Репрессивная практика ОРДЛО формирует из десятков перевозчиков – "украинских диверсантов", у которых то и дело "находят тротил", а еще бизнесмены, которые остались в оккупации, часто становятся "шпионами", у которых "отжимают" их бизнес. Вот их и отправляют преимущественно на обмен.

Таким образом, Российская Федерация и ее сателлиты в ОРДЛО превращают ситуацию с обменом собственно военнопленными на полный абсурд. За год-полтора Украина получает едва ли с десяток военных из плена, в то время как мировая практика еще со времен Второй мировой предусматривает одновременный обмен тысячами комбатантов.

Вполне понятно, что при реальном желании освободить военнопленных, даже с погрешностью на гибридность конфликта, участникам обмена не нужно столько времени.

В случае же с гражданскими лицами ситуация еще более абсурдна. В украинской информационной среде к таким людям принято употреблять термин "политзаключенные", что еще больше запутывает и без того сложный вопрос.

В Западном мире установлен достаточно четкий нарратив о политзаключенных, прежде всего сформированный на советских примерах и именах. Владимир Буковский, Александр Солженицын, Семен Глузман, Александр Гинзбург – все эти люди прочно ассоциируются на Западе с борьбой за свободу слова, гласность, право на правду о репрессиях, о практикуемой в СССР принудительной психиатрии...

Можно ли в один ряд с ними поставить человека, который еще вчера занимался перевозками людей через блокпосты, а сегодня оказался в подвале так называемого МГБ с проводами на пальцах и обвинением в шпионаже?

Очевидно, что нет. И дело тут вовсе не в масштабе личности, – а в искаженной реальности, когда борьбу за свободу и ценности и банальный шантаж через содержание заложников называют общим словом "обмен".

Последнее хорошо демонстрирует поведение представителей боевиков на переговорах в Минске.

В Москве безошибочно уловили, что тема обмена – пожалуй, единственное, чем можно торговаться с любой украинской властью, независимо от ее "окраски".

Именно систематические пытки в ОРДЛО и преобразования сотен судеб людей в физическое и психологическое ничто – является методом Москвы заставить Киев пойти на уступки.

Заключенных ОРДЛО окончательно превратили в товар, который РФ собирается обменивать только на политические дивиденды.

Именно поэтому, еще до недавнего времени, боевики, как необходимое условие для обмена, выставляли отмену постановления украинского парламента о местных выборах в оккупации.

Выборы прошли – стало неактуально.

Появилось новое условие – некая процессуальная очистка тех, кто уже год как на свободе.

В дополнение к этому идет и еще одно – уже явно невыполнимое – условие: принять план ОРДЛО по Донбассу (фактически, написанный в Кремле) как дорожную карту в переговорах.

Таким образом, в ключевом гуманитарном вопросе самой гуманитарной составляющей вообще не осталось: заключенных ОРДЛО окончательно превратили в товар, который Россия собирается обменивать только на политические дивиденды.

Аплодисменты тирану.

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