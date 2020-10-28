Офицер НАТО: Обама дал Путину зеленый свет на захват Крыма

В 2014 году Барак Обама, занимавший пост президента США, мог предотвратить захват и аннексию Крыма, но не сделал этого.

Такое мнение в авторской программе журналиста Кристины Бондаренко ХристяTalk на канале Редакция OBOZREVATEL в YouTube высказал американский военный, капитан 1-го ранга, представитель НАТО в РФ ​Гарри Табах. "Обама после Грузии отправил Клинтон с красной кнопкой перезагрузки, Абхазия – черт с ними, главное – у нас будет дружба с Путиным. И Путин тогда сказал: спасибо, дружище, ты слабак, и я теперь возьму Крым", – заявил офицер.

Он напомнил о том, что в 2014 году Конгресс США принял решение о предоставлении Украине летального оружия, но Обама наложил на него вето.

"Обама много чего мог. Он был президентом самой великой ядерной державы в мире, от которой зависит экономика всего мира. Много чего зависит во всем мире от него, от президента США", – сказал Табах. Но вместо этого глава Белого Дома "дал Путину зеленый свет" на аннексию Крыма.

Полную версию блиц-интервью с Гарри Табахом читайте на OBOZREVATEL.

Как писал OBOZREVATEL, президент Украины Владимир Зеленский озвучил инициативу по созданию "Крымской платформы" – переговорной площадки по вопросам деоккупации украинского полуострова. Он высказал надежду на то, что Евросоюз присоединится к этой инициативе.