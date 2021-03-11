ОАСК открыл производство о запрете "Партии Шария"
Окружной административный суд города Киева открыл производство по делу о запрете деятельности политической силы "Партия Шария" подозреваемого в госизмене блогера Анатолия Шария.
Соответствующий иск в ОАСК подало Министерство юстиции Украины. Об этом сообщает пресс-служба ведомства на его сайте.
"Истец просит суд истребовать у Службы безопасности Украины выводы экспертов, указанные в письме Минюста от 4 марта 2021 года о противоправной деятельности политической партии, и запретить деятельность "Партии Шария", – говорится в сообщении.
Так, ОАСК решил рассматривать дело по правилам упрощенного искового производства с вызовом сторон.
Судебное заседание назначено на 6 апреля 2021 года.
Как сообщал OBOZREVATEL:
16 февраля Анатолию Шарию было сообщено о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины – ч. 1 ст. 111 "Государственная измена" и ч. 1 ст. 161 "Нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам".
Представитель Службы безопасности Артем Дехтяренко пояснил, что в случае неявки Шария на допрос может быть принято решение об объявлении его в розыск.
22 февраля Анатолий Шарий действительно не явился в СБУ для проведения следственных действий с его участием.
25 февраля он снова не пришел на допрос, а СБУ объявила его в государственный розыск.
Вскоре суд разрешил правоохранительным органам задержать известного блогера Анатолия Шария.