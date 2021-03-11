ОАСК открыл производство о запрете 'Партии Шария'

Окружной административный суд города Киева открыл производство по делу о запрете деятельности политической силы "Партия Шария" подозреваемого в госизмене блогера Анатолия Шария.

Соответствующий иск в ОАСК подало Министерство юстиции Украины. Об этом сообщает пресс-служба ведомства на его сайте.

"Истец просит суд истребовать у Службы безопасности Украины выводы экспертов, указанные в письме Минюста от 4 марта 2021 года о противоправной деятельности политической партии, и запретить деятельность "Партии Шария", – говорится в сообщении.

Так, ОАСК решил рассматривать дело по правилам упрощенного искового производства с вызовом сторон.

Судебное заседание назначено на 6 апреля 2021 года.

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