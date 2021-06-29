О "вагнеровцах".

Конечно, можно промолчать об этом "случае". Тем более, после того, как господин Зеленский начал реально бить по врагам (имею в виду закрытие большинства российских телеканалов и санкции по Медведчуку и т.д.).

Но – не получается. Внутреннее возмущение переполняет.

Далее текст на языке оригинала.

Ми ж, українські патріоти, учасники російсько-української війни, все робили і робимо для того, щоб наша Держава Україна існувала, розбудовувалася, забезпечувала якісне і цивілізоване життя її громадянам, ставала фактором геополітики – і тут таке…

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Не скажу, Володимире Олександровичу, що "злив" Вами операціі по російських терористах потряс мене більше, ніж підписання нищівних для моєі Держави "Мінських угод"… Тоді було ще гірше!

Але та "дитяча наївність", яку Ви продемонстрували у своєму крайньому інтерв’ю, і по великому рахунку, Ваша "явка з повинною" мене справді вразила…

Як же так можна???

Адже всі ваші холуї, перепрошую, "говорящі голови" переконували все українське суспільство, що ніякої операціі по нейтралізації великого кремлівського терористичного угрупування не було.

Я добре знав, що така операція відбувалась! Але не в моїй звичці кричати "у хорі" "зрадофілів", "порохоботів" чи "зеленоботів". Бо я, як і мої командири та бійці, не за "зеленських", "порошенків", або якихось "новихпрізвищ". Ми - за Українську Самостійну Соборну Державу, в якій всім її громадянам буде забезпечено Свободу, Справедливість і Добробут!

І за неї, святу Матір Героїв, готові вбивати і вмирати, готові сідати у в’язниці та йти на ешафот… Довели це не словами, а справами!

Я прекрасно розумію, що на сьогоднішній момент поки що немає в Україні системної та революційної, по суті, об’єднаної державницької опозиції, немає альтернативної фігури, яка могла б конкурувати з Вами у цьому антиукраїнському медіапросторі, а отже – вигравати у Вас на чергових, або позачергових виборах. Але завжди так не буде!

Я чудово розумію, що в момент, коли наша державність знаходиться під потужним ударом Московської чекістської імперії, "колотить" ситуацію всередині України - гріх. Але коли знову постане "руба" питання виживання української нації, тоді укранїнці знову повстануть та "порвуть увесь світ"…

І Ви, пане Володимире, теж це чудово знаєте.

Тому я якихось радикальних закликів та дій на цей момент робити не буду. Поки що.

Але рекомендував би Вам, як мінімум, вибачитися як перед всіма учасниками цієї операціі, так і перед українським народом.

Інакше, Володимире Олександровичу, Ви - м*дак, брехун і пустодзвін…

Слава Нації!

Смерть ворогам!

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