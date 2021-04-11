Новые эшелоны военной техники РФ заметили у границы с Украиной. Видео

Россия продолжает стягивать военную технику к границам Украины. Колонны машин и вооружения были замечены в Краснодарском, Воронежском, Тамбовском, Ростовском и Брянском регионах.

Видео с передвижением россиян публиковали в Twitter-аккаунте GirkinGirkin, который собирает материалы о переброске военной техники.

Также колонна вражеской техники была замечена на улицах временно оккупированного Луганска. Кроме того, Россия на железной дороге перевозила военные машины по территории Краснодарского края в сторону аннексированного Крыма.

Ранее независимые расследователи нашли подтверждение, что Россия перебрасывает к границе Украины военную технику, в частности, артиллерию.

Кроме того, главнокомандующий Вооруженными силами Украины, генерал-полковник Руслан Хомчак заявил, что Россия нарастила количество войск у границ Украины и на территории временно оккупированного Крыма и отдельных районов в Донецкой и Луганской областях.

Как сообщал OBOZREVATEL, госсекретарь США Энтони Блинкен и глава МИД Великобритании Доминик Рааб заявили, что Россия должна немедленно прекратить наращивание военного присутствия на границе с Украиной.