Новые эшелоны военной техники РФ заметили у границы с Украиной. Видео
Россия продолжает стягивать военную технику к границам Украины. Колонны машин и вооружения были замечены в Краснодарском, Воронежском, Тамбовском, Ростовском и Брянском регионах.
Видео с передвижением россиян публиковали в Twitter-аккаунте GirkinGirkin, который собирает материалы о переброске военной техники.
Также колонна вражеской техники была замечена на улицах временно оккупированного Луганска. Кроме того, Россия на железной дороге перевозила военные машины по территории Краснодарского края в сторону аннексированного Крыма.
Ранее независимые расследователи нашли подтверждение, что Россия перебрасывает к границе Украины военную технику, в частности, артиллерию.
Кроме того, главнокомандующий Вооруженными силами Украины, генерал-полковник Руслан Хомчак заявил, что Россия нарастила количество войск у границ Украины и на территории временно оккупированного Крыма и отдельных районов в Донецкой и Луганской областях.
Брянск, 11.04.2021 pic.twitter.com/EA5wbLIkwt— IgorGirkin (@GirkinGirkin) April 11, 2021
Ростов-на-дону, 11.04.2021 pic.twitter.com/GSK5Gwt3wC— IgorGirkin (@GirkinGirkin) April 11, 2021
Ростов-на-дону, 11.04.2021 pic.twitter.com/GSK5Gwt3wC— IgorGirkin (@GirkinGirkin) April 11, 2021
Крым, 11.04.2021 pic.twitter.com/acNatW4nbz— IgorGirkin (@GirkinGirkin) April 11, 2021
Крым, 11.04.2021 pic.twitter.com/acNatW4nbz— IgorGirkin (@GirkinGirkin) April 11, 2021
62-й регион, 10.04.2021 pic.twitter.com/4c2moXvSm2— IgorGirkin (@GirkinGirkin) April 11, 2021
Краснодарский край, 10.04.2021, на крым pic.twitter.com/b7JZcUDgQM— IgorGirkin (@GirkinGirkin) April 11, 2021
Как сообщал OBOZREVATEL, госсекретарь США Энтони Блинкен и глава МИД Великобритании Доминик Рааб заявили, что Россия должна немедленно прекратить наращивание военного присутствия на границе с Украиной.