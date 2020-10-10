НКРЕКП назвал давлением обнаруженные депутатами факты коррупции и злоупотреблений, – Наливайченко

Настоящая причина обращения НКРЕКП в правоохранительные органы с заявлением о давлении заключается в желании ее председателя Валерия Тарасюка избежать ответственности за выявленные народными депутатами факты коррупции и миллиардных злоупотреблений.

Об этом заявил экс-глава СБУ, народный депутат и член временной следственной комиссии (ВСК) Валентин Наливайченко.

"Поэтому вместо того, чтобы объяснить в СБУ для чего госслужащий, председатель НКРЕКП Валерий Тарасюк регулярно ездит в Москву, он написал заявление в ГБР. Мол, на него оказывают давление. Давлением, я так понимаю, госслужащий Тарасюк называет выводы нашей Временной следственной комиссии, которая разоблачила несколько вопиющих фактов нарушения им закона", – отреагировал Наливайченко на заявление руководства НКРЕКП.

Он напомнил, что следственная комиссия составляла регулярное посещение Тарасюком России после аннексии Крыма и развязывания войны на Донбассе, преступное лоббирование импорта электроэнергии из России и бизнес-интересы его семьи в энергетике, которые укрепились после того как он стал председателем комиссии.

"Кстати, Тарасюк обратился к ГБР после того, как Национальное агентство по предупреждению коррупции открыло против самого Тарасюка дело на основании данных ВСК о бизнес-интересах семьи Тарасюка в энергетике. Сегодня он использовал инструмент заявления НКРЕКП, чтобы попытаться избежать ответственности за коррупцию во власти", – подчеркнул Наливайченко.

Экс-глава СБУ добавил, что попытка прикрыться "заявлением о давлении" жалкая и ВСК продолжит изучать деятельность НКРЕКП, "которая привела к миллиардным убыткам государственных энергетических компаний".

"На следующей неделе мы обнародуем новые факты злоупотреблений главы этого государственного органа. И для ДБР и для СБУ, и для НАБУ. Далее 100% будет", – подытожил Наливайченко.

Ранее сообщалось, что на 7 октября НАПК начало проверку главы НКРЕКП Тарасюка из-за бизнес-интересов его брата в энергетике.

Эти факты обнаружили депутаты-члены ВСК. По их информации родной брат председателя НКРЕКП руководит компанией "Эф энд Эм Украина", которая во время работы Тарасюка в НКРЕКП работала на рынке электроэнергии и была контрагентом ряда государственных предприятий энергетического сектора.

Кроме того, депутаты установили, что после 2014 года Тарасюк регулярно посещал Россию, в том числе прямым железнодорожным сообщением Киев-Москва летом 2018 года.