На днях в Харькове произошёл брутальный случай - женщина с тремя детьми устроила "перфоманс" с порчей заграничных паспортов.

Она и ее дети оскорбительно высказывались в адрес государства Украины и бросали паспорта на землю показывая своё неуважение к документу Украинского гражданина.

Конечно это видео быстро стало вирусным в социальных сетях не без помощи пропагандонов из РФ и приспешников в Украине.

Правда, почему эта гражданка заставила своих детей бросать паспорта на землю и оскорблять чувства других граждан, она не объяснила - "Почему же "злые" пограничники не выпустили ее и троих ее симпатичных детей на отдых в Турцию?!".

А суровая правда такова: законодательство Украины прямо устанавливает требование согласия отца или матери детей на их выезд за пределы Украины.

Согласия отца среди представленных для погранконтроля документов не было.

И поэтому пограничники выполнили свой долг и не допустили нарушения Закона и правильно сделали.

Ведь незнание Закона - не освобождает от обязанности его выполнять!

Поэтому гражданке Инне П. не надо валить с больной головы на здоровую, а просто знать и соблюдать Закон.

За оскорбления в адрес государства и Народа Украины у нас ответственность не предусмотрена. К сожалению...

А вот за мелкое хулиганство и невыполнение обязанностей по нормальному воспитанию детей, ответственность пусть не большая, но есть.

Сегодня утром гражданке Инна П. во время вылета из аэропорта Харькова по уже правильно оформленным выездным документам на детей, полицией был вручён протокол по статье 173 КУАПП - мелкое хулиганство и 184 КУАПП за уклонение от нормального воспитания детей.

Мы никому не позволим издеваться над украинский паспортом !

Спасибо Пограничникам и Полицейским за то что Вы выполнили свой долг!

Ну а гражданке Инне П. и ее троим деткам хорошего отдыха.

Надеюс,ь в будущем ни мама, ни ее дети не будут нарушать Закон.

На видео - факт правонарушения и факт вручение протоколов об административных правонарушениях.

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