Стало известно о повышении экс-прокурора Тернопольщины, уволенного после пьяного скандала со "свиньями"

Дарья Дурова Расследования 23:02, 5.10.2020 Обновлено: 23:12, 5.10.2020

Экс-прокурора Тернопольской области Николая Петришина, уволенного со скандалом спустя несколько дней после вступления в должность, назначат заместителем главы САП в военной сфере.

О новой должности Петришина в Специализированной антикоррупционной прокуратуре 5 октября сообщил Центр противодействия коррупции на странице в Facebook. Там напомнили, что бывшего главного прокурора области "попросили уйти" после истории с его банкетом на работе, где он, предварительно, требовал "клятв верности" от подчиненных и сравнил их со свиньями.

"Была инфа, что прокурор отметил хлебную должность банкетом, на котором заставлял подчиненных обещать "выполнять любые приказы". А если они не будут подчиняться, то пообещал их "еб*ть как тупых свиней", – сказано в сообщении.

Антикоррупционеры также отметили, что правоохранитель за последние несколько лет значительно улучшил свое финансовое положение.

"И действительно, подумала [Ирина] Венедиктова, зачем увольнять прокурора, у которого за последние несколько лет появилось две квартиры, 200-метровый дом в Киеве, земельные участки и четыре автомобиля? Ценный кадр!" – добавили в организации.

Для Николая Петришина нашли новую должность.
Facebook / Центр противодействия коррупции
Скриншот

Как писал OBOZREVATEL, о скандале с Николаем Петришиным сообщил адвокат Роман Маселко. По словам юриста, прокурор в нецензурной форме угрожал коллегам и, вероятно, был пьян. Информация об увольнении Петришина появилась 16 сентября.

Официально как прокурора Тернопольщины его представили 14 сентября. О его назначении стало известно 11 сентября.

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