Стало известно о повышении экс-прокурора Тернопольщины, уволенного после пьяного скандала со "свиньями"
Указ о назначении военного прокурора Дарницкого гарнизона Николая Петришина на пост руководителя Тернопольской областной прокуратуры был опубликован 11 сентября
В сети появилась информация, что Петришин устроил застолье, празднуя должность, где якобы требовал повиновения подчиненных и матерился на них
Уже 16 сентября состоялось заседание дисциплинарной комиссии и Петришина "попросили уйти"
Экс-прокурора Тернопольской области Николая Петришина, уволенного со скандалом спустя несколько дней после вступления в должность, назначат заместителем главы САП в военной сфере.
О новой должности Петришина в Специализированной антикоррупционной прокуратуре 5 октября сообщил Центр противодействия коррупции на странице в Facebook. Там напомнили, что бывшего главного прокурора области "попросили уйти" после истории с его банкетом на работе, где он, предварительно, требовал "клятв верности" от подчиненных и сравнил их со свиньями.
"Была инфа, что прокурор отметил хлебную должность банкетом, на котором заставлял подчиненных обещать "выполнять любые приказы". А если они не будут подчиняться, то пообещал их "еб*ть как тупых свиней", – сказано в сообщении.
Антикоррупционеры также отметили, что правоохранитель за последние несколько лет значительно улучшил свое финансовое положение.
"И действительно, подумала [Ирина] Венедиктова, зачем увольнять прокурора, у которого за последние несколько лет появилось две квартиры, 200-метровый дом в Киеве, земельные участки и четыре автомобиля? Ценный кадр!" – добавили в организации.
Как писал OBOZREVATEL, о скандале с Николаем Петришиным сообщил адвокат Роман Маселко. По словам юриста, прокурор в нецензурной форме угрожал коллегам и, вероятно, был пьян. Информация об увольнении Петришина появилась 16 сентября.
Официально как прокурора Тернопольщины его представили 14 сентября. О его назначении стало известно 11 сентября.