Нидерланды отказались от расследования в отношении незакрытого воздушного пространства над Украиной в день, когда над Донбассом был сбит малайзийский Boeing рейса MH17, – 17 июля 2014 года.

Об этом пишет издание NU. Позиция суда осталась прежней – достаточных оснований для привлечения Украины к ответственности за неполное закрытие воздушного пространства нет, говорится в сообщении.

Решение основано на анализе 176-страничного доклада, подготовленного Фондом безопасности полетов. В нем рассмотрены 34 случая крушения гражданских самолетов над зонами конфликтов.

Независимые эксперты пришли к выводу, что установлено недостаточно фактов, указывающих на то, что украинские власти знали или могли знать об угрозе для гражданской авиации выше той части воздушного пространства, которая уже была закрыта.

Факты, касающиеся незакрытого воздушного пространства над Украиной во время крушения МН17, рассматривались парламентом Нидерландов, начиная с 2019 года.

При этом в сообщении говорится, что, по мнению экспертов, органы гражданской авиации России, которые несли ответственность за уже закрытое воздушное пространство, прилегающее к зоне боевых действий на востоке Украины, также не знали об угрозе для гражданской авиации.

Как сообщал OBOZREVATEL:

9 марта в Нидерландах началось судебное заседание по делу авиакатастрофы самолета Boeing 777, который был сбит над Донбассом 17 июля 2014 года. В результате аварии погибли 298 человек, находившиеся на борту.

В то же время на судебный процесс не явился ни один подозреваемый. Речь идет о россиянах Сергее Дубинском, Игоре Гиркине и Олеге Пулатове, а также об украинце Леониде Харченко.

Сторона обвинения по делу о катастрофе малайзийского Boeing 777 рейса МН17 заявила – она имеет доказательства, что лайнер был сбит с российской установки "Бук".

Примечательно, что экс-главарь террористов "ДНР" Игорь Гиркин (Стрелков) разнервничался, когда ему позвонил журналист ВВС Стив Розенберг и начал спрашивать о том, кто сбил Boeing.