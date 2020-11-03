Ни Трамп, ни Байден не отдадут Украину на растерзание России, – офицер ВМС США

Кто бы ни выиграл президентские выборы в США – Дональд Трамп или Джо Байден, – Соединенные Штаты не оставят Украину без внимания и помощи.

Такое мнение в эфире телеканала Obozrevatel TV высказал капитан ВМС США в отставке Гарри Табах. "Кто бы ни был президентом, я думаю, что Украину американцы не бросят, Украина останется на радаре США. Даже если Байден будет президентом, он поймет, что Украина – это ахиллесова пята", – заверил офицер.

"Байден будет очень осторожен и очень добр с Украиной, а если президентом будет Трамп, то, думаю, он продолжит свою политику и будет очень аккуратен с Украиной. Я думаю, что Украину не бросят на произвол судьбы и не отдадут на растерзание России", – добавил он.

Табах также напомнил о фактах, которые, по его мнению, свидетельствуют о доверии Запада к Украине – помощи в становлении военно-морского флота.

"Передача катеров береговой охраны уже одобрена Конгрессом. Кроме того, британцы передают Украине современные ракетные катера. А их не передают просто так, это значит, у Запада есть огромное доверие к Украине и надежда, что Украина будет контролировать Черное и Азовское море", – подчеркнул военный.

Как писал OBOZREVATEL, 3 ноября в США проходят выборы президента. ОBOZREVATEL следит за развитием событий.