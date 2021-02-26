На мой взгляд, серьезно говорить об изменении политики России в отношении коллективного Запада, в том числе Украины, невозможно.

Посмотрите, даже Иран, задавленный санкциями, ищет возможности восстановления отношений с Западом. Потому что иначе социальный протест будет очень напряженным, власть аятолл может рухнуть.

То же самое можно сказать и о России. Все, даже внутри власти, разумные люди понимают, что дальнейшее ухудшение отношений с Западом чревато очень серьезными экономическими последствиями для России и, соответственно, социальным взрывом.

Когда в 1990-е годы открыли архивы политбюро, – об этом Буковский написал в своей книге "Московский процесс", – оказалось, что тогда в Москве очень боялись усиления санкций Запада в связи с движением "Солидарность" в Польше, с желанием подавить польский протест, и поэтому сказали Ярузельскому подавлять его самому, чтобы Советскому Союзу не оказаться под санкциями.

Так что вся эта бравада, что санкции не страшны, абсолютно не соответствует действительности. Если они были страшны мощному, в общем-то, Советскому Союзу, вооруженному массой сателлитов, то тем более они страшны России, которая не имеет союзников и экономически совершенно развалена.

Таким образом, новая стратегия, возможно, существует в голове Путина. Возможно, у нескольких его ближайших друзей типа Патрушева и Бортникова. Людей, которые всеми силами пытаются сохранить власть и надеются с помощью какой-то короткой победоносной войны опять завоевать популярность в обществе.

Но, во-первых, даже такая война не принесет популярности. Во-вторых, такая война никогда не будет победоносной, тем более в противостоянии с Европой, с НАТО. Это нереально.

В-третьих, большинство российской элиты понимают, что эта война гибельна для нее самой. Потому что она может быть как война 1914 года, которая вызвала гибель Российской империи.

Так что мне кажется, что все эти судорожные попытки Путина и его окружения вряд ли выльются в какие-то реальные политические действия.

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