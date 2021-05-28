NEXTA обнародовала расследование о Лукашенко: семья обогатилась контрабандой сигарет. Видео

В Беларуси представили вторую часть расследования о самопровозглашенном президенте Александре Лукашенко "Золотое дно 2: в тени диктатора". Журналисты утверждают, что контрабанда сигарет – основной метод обогащения семьи политика.

Оппозиционный Telegram-канал NEXTA, чьего основателя Романа Протасевича с девушкой задержали в Минске после принудительной посадки самолета, опубликовал фильм о Лукашенко на YouTube (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Отмечается, что в работе раскрыли особенности белорусской "социальной модели", как Лукашенко сделал из Беларуси страну-прокладку, назвали имена "избранных" из ближайшего окружения президента, которым он якобы позволяет обогащаться за счет белорусов.

"Эксклюзивные документы, подтверждающие коррупционные связи Лукашенко и его семьи – от санкций больше не уйдёт никто", – говорится в описании к видео.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, журналисты провели расследование и заявили, что Лукашенко пользуется 10 резиденциями и обладает элитным автопарком. У политика нашли Tesla, Maybach и реактивный самолет.