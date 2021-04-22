Несмотря на отвод войск РФ, угроза вторжения в Украину сохраняется – расследование

В Conflict Intelligence Team считают, что заявления об отводе войск от границы Украины не исключают угрозу вторжения.

Как сообщается на сайте группы независимых российских расследователей CIT, военная техника 41-й армии остается на полигоне под Воронежем.

Она будет располагаться на полигоне "Погоново" минимум до сентября якобы для учений "Запад-2021". Это самый большой военный лагерь, который находится в 200 км от границы Украины.

"При необходимости перебросить личный состав 41-й армии обратно под Воронеж можно в течение считанных дней. В сочетании с частями, которые постоянно базируются у границы Украины и в Крыму, это означает, что некоторая угроза ввода российских регулярных войск на Донбасс или подконтрольную территорию Украины сохраняется, хотя последнее потребует новой переброски войск", – пояснили расследователи.

Они напомнили, что в мае 2014 года россияне также заявляли об отводе войск от украинской границы. Однако тогда отведены были не все силы, и в июле они вели обстрелы украинских войск через границу, а в августе получили подкрепление и вошли на Донбасс в составе нескольких батальонно-тактических групп.

Как сообщал OBOZREVATEL, министр обороны РФ Сергей Шойгу объявил об отводе войск Южного и Западного военных округов, которые якобы "проводили учения" вблизи границ Украины и в оккупированном Крыму.

В свою очередь президент Украины Владимир Зеленский поприветствовал такой шаг, однако отметил, что страна все равно остается на чеку.