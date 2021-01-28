В Брюсселе отменили "разоблачительную" пресс-конференцию Нескоромного, подозреваемого в заказном убийстве главы СБУ

Пресс-конференцию полковника Службы безопасности Украины (СБУ) Дмитрия Нескоромного, которого подозревают в заказе убийства генерала спецслужбы Андрея Наумова, отменили из-за пандемии COVID-19.

Мероприятие должно было состояться 2 февраля в Брюсселе (Бельгия) в Press Club Brussels Europe. Однако, как сказано на сайте клуба, все пресс-конференции, назначенные на февраль-2021, проводить не будут.

"Вся деятельность пресс-клубов в феврале приостановлена", – сказано в сообщении. Причиной этого названы меры по противодействию COVID-19.

Других деталей решения в Club Brussels Europe не уточнили, о переносе запланированных мероприятий не сообщается.

Напомним, по данным СМИ, Нескоромному якобы удалось сбежать сразу после задержания СБУ 22 января, при этом полковник "Альфы" был в наручниках.

Военный, покинув страну, анонсировал громкую пресс-конференцию из Брюсселя. Он пообещал раскрыть "шокирующие факты" о коррупции в Украине.

"Нескоромный расскажет о злоупотреблениях высокопоставленных чиновников страны", – говорилось в анонсе.

В СБУ заявили, что полковника подозревают в организации убийства начальника ГУ внутренней безопасности ведомства Андрея Наумова. В причастности к преступлению следствие подозревает также сотрудника Антитеррористического центра при СБУ Юрия Расюка (ему убежать не удалось, он задержан).

Служба безопасности также обнародовала записи разговоров фигурантов и фото их встреч.

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