Нескоромный скрылся от слежки СБУ после визита в Офис президента, – Бутусов
Бывший первый заместитель главы Службы безопасности Украины Дмитрий Нескоромный, которого подозревают в заказе убийства генерала Андрея Наумова, якобы скрылся от наружного наблюдения спецслужбы сразу после визита в Офис президента Украины.
Об этом написал на своей странице в Facebook журналист Юрий Бутусов. По его информации посещение Нескоромным Банковой произошло 20 января.
"СБУ официально заявила, что выдвигает подозрение в покушении на бригадного генерала Андрея Наумова против полковника Дмитрия Нескоромного, и опубликовала разговор Нескоромного с организатором покушения полковником Юрием Расюком. Расюк отказался от публичной защиты в данном деле, отказался от известных адвокатов, что говорит о том, что он уже пошел на сотрудничество со следствием", – написал Бутусов.
Журналист добавил, что условие может быть только одно – показания на Нескоромного. Последнего СБУ обнаружить пока не удалось, но анонимный Telegram-канал анонсировал его пресс-конференцию в Брюсселе.
"Однако источники сообщают, что Нескоромный исчез сразу после посещения Офиса президента днем 20 января. Что произошло и как это понимать?" – задается вопросом журналист.
По его мнению, скандальная история с заказным убийством раскрывает борьбу двух групп влияния за контроль теневой финансово-экономической деятельности в СБУ.
Как сообщал OBOZREVATEL:
22 января в Киеве был задержан бывший первый заместитель главы СБУ, полковник "Альфы" Дмитрий Нескоромный, но ему сразу же удалось скрыться.
Позже стало известно, что Нескоромный якобы был заранее предупрежден о спецоперации.
По информации шеф-редактора OBOZREVATEL Ореста Сохара, Нескоромный мог покинуть пределы Украины по своему российскому паспорту и выехать в РФ.
В СМИ появилась информация о том, что Наумов мог быть убит по заказу, поскольку якобы был единственным препятствием для возвращения Нескоромного на высокую должность в СБУ.
По данным Бутусова, Офис генерального прокурора Украины выдвинул подозрение Нескоромному в покушении на убийство Наумова.
Нескоромный анонсировал громкую пресс-конференцию из Брюсселя 2 февраля. Он пообещал раскрыть резонансные факты коррупции.
27 января на сайте СБУ появились материалы с доказательствами причастности Нескоромного к организации заказного убийства.