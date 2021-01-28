Нескоромный скрылся от слежки СБУ после визита в Офис президента, – Бутусов

Бывший первый заместитель главы Службы безопасности Украины Дмитрий Нескоромный, которого подозревают в заказе убийства генерала Андрея Наумова, якобы скрылся от наружного наблюдения спецслужбы сразу после визита в Офис президента Украины.

Об этом написал на своей странице в Facebook журналист Юрий Бутусов. По его информации посещение Нескоромным Банковой произошло 20 января.

"СБУ официально заявила, что выдвигает подозрение в покушении на бригадного генерала Андрея Наумова против полковника Дмитрия Нескоромного, и опубликовала разговор Нескоромного с организатором покушения полковником Юрием Расюком. Расюк отказался от публичной защиты в данном деле, отказался от известных адвокатов, что говорит о том, что он уже пошел на сотрудничество со следствием", – написал Бутусов.

Журналист добавил, что условие может быть только одно – показания на Нескоромного. Последнего СБУ обнаружить пока не удалось, но анонимный Telegram-канал анонсировал его пресс-конференцию в Брюсселе.

"Однако источники сообщают, что Нескоромный исчез сразу после посещения Офиса президента днем 20 января. Что произошло и как это понимать?" – задается вопросом журналист.

По его мнению, скандальная история с заказным убийством раскрывает борьбу двух групп влияния за контроль теневой финансово-экономической деятельности в СБУ.

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