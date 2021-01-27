Нескоромный пообещал громкую пресс-конференцию о коррупции в Украине
Полковник Службы безопасности Украины (СБУ) Дмитрий Нескоромный, который бежал из страны после задержания за якобы заказ убийства генерала спецслужбы Андрея Наумова, анонсировал громкую пресс-конференцию из столицы Бельгии Брюсселя.
Она должна состоятся во вторник, 2 февраля, и продлиться примерно 1,5 часа. Об этом говорится в анонсе Press Club Brussels Europe, где и пройдет мероприятие.
"Шокирующие факторы коррупции в Украине: бывший высокопоставленный сотрудник Службы безопасности Дмитрий Нескромный расскажет о злоупотреблениях высокопоставленных чиновников страны", – отмечается в заявлении.
Посмотреть пресс-конференцию из Брюсселя можно будет онлайн. Трансляция начнется в 10:00 и продлится, согласно анонсу, до 11:30.
Отметим: некоторые СМИ со ссылкой на источники в СБУ заявили, что начальник Главного управления внутренней безопасности Службы безопасности Украины Андрей Наумов мог быть убит по заказу, поскольку якобы был единственным препятствием для возвращения полковника Дмитрия Нескоромного на должность первого заместителя спецслужбы.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Дмитрий Нескоромный якобы был задержан в Киеве 22 января – за заказ убийства генерала СБУ Андрея Наумова. Но после этого ему удалось сбежать.
Стало известно, что операция по задержанию бывшего первый зампреда СБУ готовилась спецслужбами давно. В его авто была установлена прослушка.
СБУ подтвердила, что провела спецоперацию по предупреждению убийства сотрудника спецслужбы и задержала еще одного ее действующего представителя.
По словам шеф-редактора OBOZREVATEL Ореста Сохара, полковник СБУ уехал в РФ по российскому паспорту.
В ответ на это Нескоромный заявил, что находится в Европе, и опубликовал фото вида из своего окна.