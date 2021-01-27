Нескоромный пообещал громкую пресс-конференцию о коррупции в Украине

Полковник Службы безопасности Украины (СБУ) Дмитрий Нескоромный, который бежал из страны после задержания за якобы заказ убийства генерала спецслужбы Андрея Наумова, анонсировал громкую пресс-конференцию из столицы Бельгии Брюсселя.

Она должна состоятся во вторник, 2 февраля, и продлиться примерно 1,5 часа. Об этом говорится в анонсе Press Club Brussels Europe, где и пройдет мероприятие.

"Шокирующие факторы коррупции в Украине: бывший высокопоставленный сотрудник Службы безопасности Дмитрий Нескромный расскажет о злоупотреблениях высокопоставленных чиновников страны", – отмечается в заявлении.

Посмотреть пресс-конференцию из Брюсселя можно будет онлайн. Трансляция начнется в 10:00 и продлится, согласно анонсу, до 11:30.

Отметим: некоторые СМИ со ссылкой на источники в СБУ заявили, что начальник Главного управления внутренней безопасности Службы безопасности Украины Андрей Наумов мог быть убит по заказу, поскольку якобы был единственным препятствием для возвращения полковника Дмитрия Нескоромного на должность первого заместителя спецслужбы.

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