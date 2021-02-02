Сбежавший за границу полковник СБУ Нескоромный анонсировал новую "разоблачительную" пресс-конференцию

Бывший первый заместитель председателя Службы безопасности Украины Дмитрий Нескоромный, подозреваемый в организации заказного убийства топ-чиновника СБУ, анонсировал новую пресс-конференцию в Брюсселе (Бельгия).

Соответствующее объявление появилось на Telegram-канале сбежавшего из Украины сотрудника СБУ во вторник, 2 февраля. Нескоромный планирует выступить 10 февраля в 10:00 (по центральноевропейскому времени, по Киеву – 11:00) в бизнес-центре Science14.

"Все тайное рано или поздно становится явным. Тех, кто устал наблюдать дешевые трюки клоун-труппы [Ивана] Баканова, приглашаю на мою пресс-конференцию", – написал полковник "Альфы".

Он добавил, что из-за карантинных ограничений детали аккредитации СМИ и онлайн-трансляции будут известны позже.

Напомним, Нескоромный ранее обещал провести "разоблачительную"пресс-конференцию из столицы Бельгии о коррупции в Украине. Однако позже ее отменили, сославшись на меры безопасности из-за коронавируса.

По данным источника нашего издания из Офиса президента Украины, Нескоромный сам отменил пресс-конференцию, так как начал торговаться за неразглашение имеющейся у него информации.

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