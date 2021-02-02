Сбежавший за границу полковник СБУ Нескоромный анонсировал новую "разоблачительную" пресс-конференцию
Бывший первый заместитель председателя Службы безопасности Украины Дмитрий Нескоромный, подозреваемый в организации заказного убийства топ-чиновника СБУ, анонсировал новую пресс-конференцию в Брюсселе (Бельгия).
Соответствующее объявление появилось на Telegram-канале сбежавшего из Украины сотрудника СБУ во вторник, 2 февраля. Нескоромный планирует выступить 10 февраля в 10:00 (по центральноевропейскому времени, по Киеву – 11:00) в бизнес-центре Science14.
"Все тайное рано или поздно становится явным. Тех, кто устал наблюдать дешевые трюки клоун-труппы [Ивана] Баканова, приглашаю на мою пресс-конференцию", – написал полковник "Альфы".
Он добавил, что из-за карантинных ограничений детали аккредитации СМИ и онлайн-трансляции будут известны позже.
Напомним, Нескоромный ранее обещал провести "разоблачительную"пресс-конференцию из столицы Бельгии о коррупции в Украине. Однако позже ее отменили, сославшись на меры безопасности из-за коронавируса.
По данным источника нашего издания из Офиса президента Украины, Нескоромный сам отменил пресс-конференцию, так как начал торговаться за неразглашение имеющейся у него информации.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Нескоромный был задержан в Киеве 22 января – за заказ убийства генерала СБУ Андрея Наумова. Ему удалось сбежать этого же дня, при чем полковник якобы был в наручниках.
Служба безопасности объявила мужчину в международный розыск и обнародовала доказательства причастности Нескоромного к организации преступления.
Полковник СБУ Юрий Расюк, которого также задержали по делу о покушении на генерала спецслужбы, утверждает, что организатором был именно Нескоромный.
По словам шеф-редактора OBOZREVATEL Ореста Сохара, полковник СБУ уехал в РФ по российскому паспорту.
В ответ на это Нескоромный заявил, что находится в Европе, и опубликовал фото вида из своего окна.
В сети появились материалы, где голос, похожий на голос Нескоромного, называл президента РФ Владимира Путина "красавчиком" и передавал привет "московской семье".