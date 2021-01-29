Нескоромный начал торговаться за данные о коррупции и оправдался за отмену пресс-конференции

Полковник Службы безопасности Украины Дмитрий Нескоромный, которого подозревают в заказе убийства генерала спецслужбы Андрея Наумова, утверждает, что Брюссельский пресс-клуб отменил его пресс-конференцию по "убедительной просьбе" из Киева.

При этом, по данным OBOZREVATEL из источников в Офисе президента Украины, Нескоромный сам отменил пресс-конференцию так как начал торговаться за неразглашение имеющейся у него информации.

Как написал беглый полковник в Telegram, официальная причина отмены – ограничительные меры, введенные из-за пандемии коронавируса.

"Неофициальная – по убедительной просьбе из столицы одной восточно-европейской страны, подкрепленной кое-чем, не имеющим отношения к коронавирусу", – отметил Нескоромный.

В то же время он подчеркнул, что пресс-конференция все равно состоится, сейчас якобы ищут новое место для ее проведения.

"Пресс-конференция в Zoom – не вариант. Моя цель не только проинформировать украинскую общественность, но и обратить внимание правоохранительных органов ЕС на разворовывание донорской помощи отдельными представителями украинских властей", – заявил полковник.

Он напомнил, что на отмененную пресс-конференцию за два дня аккредитовались представители около 100 ведущих мировых СМИ.

Как сообщал OBOZREVATEL:

по данным СМИ, Нескоромному якобы удалось сбежать сразу после задержания СБУ 22 января, при этом полковник был в наручниках.