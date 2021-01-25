Нескоромному выдвинули подозрение в покушении на убийство Наумова, – Бутусов
Офис генерального прокурора Украины выдвинул подозрение полковнику СБУ Дмитрию Нескоромному в покушении на убийство начальника Главного управления внутренней безопасности бригадного генерала СБУ Андрея Наумова.
Об этом в Facebook сообщил журналист Юрий Бутусов. По данным его источников, подозрение выписано 23 января, но до сих пор не вручено Нескоромному, так как его местонахождение пока не установлено.
Бутусов, ссылаясь на источник, сказал, что Нескоромный находится в Украине и не выезжал в Европу.
"На самом деле семья Нескоромного тесно связана с Россией, и угроза побега существует только в этом направлении. Нескоромный – родом из Луганска, но он не является участником АТО, поскольку в ходе войны неоднократно отказывался выезжать на фронт", – отметил журналист.
Бутусов также добавил, что жена Нескоромного Нателла – гражданка РФ, как и трое их детей. Также у полковника СБУ значительное количество родственников в РФ.
Как сообщал OBOZREVATEL:
В Киеве сбежал полковник СБУ Дмитрий Нескоромный, якобы задержанный за заказ убийства генерала спецслужбы Андрея Наумова.
Операция по задержанию Нескоромного готовилась спецслужбами давно. В его авто была установлена прослушка.
Как рассказал шеф-редактор OBOZREVATEL Орест Сохар, Нескоромный уехал в РФ по российскому паспорту.
Позже Нескоромный заявил, что якобы находится в Европе.