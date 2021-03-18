Несчастное Счастливое: как живут и что знают люди в селе, где убили Машу Борисову. Фото и видео

Житель села Счастливое Херсонской области 62-летний Николай В. признался в убийстве 7-летней Маши Борисовой. В Национальной полиции сообщили, что результаты ДНК-экспертизы подтвердили причастность подозреваемого мужчины к преступлению.

Корреспонденты OBOZREVATEL приехали в село дабы узнать новые подробности ужасной трагедии, а также пообщаться со знакомыми задержанного и Маши (чтобы просмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Небольшое село Счастливое на самом юге Украины –небольшое и спокойное. Тут пасутся коровы, есть много красивых лошадей, у многих жителей небольшое хозяйство - куры, петухи, утки да кролики.

Рядом Олешковские пески, леса, а до Азовского моря час-полтора езды. Так что ехать за впечатлениями далеко не нужно. С Херсона добраться до села несложно – с автовокзала ходят автобусы, но особым спросом они не пользуются. В последнее время, сюда часто добираются на такси, в частности, представители СМИ. Минимальная стоимость проезда от 700 гривен.

Возле села проходит Северо-Крымский канал. Мост, который ведет к Счастливому через канал, в аварийном состоянии и если его не отремонтировать как можно быстрее, то жителям села добираться до райцентра придётся полевыми дорогами. В селе проживают около тысячи человек, в основном пенсионеры.

Инфраструктура. Счастливое основали в 1950-х годах, а уже к 1970-м годам это был действительно счастливый населенный пункт. Здесь построили школу, детский сад, спортивный зал, несколько магазинов. Все это работает и сейчас. И даже больше. Село выглядит довольно опрятно. В старых административных зданиях заменили стеклопакеты, есть "Новая почта" и даже современная детская площадка, только детей там сейчас даже днем нет.

Мы приехали в то время, когда в школу приходят родители забирать деток с уроков.

Ранее родители забирали только первоклашек после занятий. Остальные ученики приходили и уходили со школы самостоятельно, или разъезжались в отдаленные уголки деревни на стареньком школьном "Пазике". Сейчас же большинство детей все же приходят забирать родители.

Работа. Сейчас в Счастливом работы как таковой нет, одни подработки, связанные с земледелием: то картошку посадить, то капусту, то огороды. Местные говорят, что многие едут искать свое счастье в Херсон, есть люди, которые уехали на заработки заграницу. Один из наших собеседников сказал, что с конца ноября и аж до марта в селе работу не найти. Разве копателем могил, да и это редкий заработок - в прошлом году в селе было около 30 похорон и во многих случаях родственники предпочитают сами копать могилу. Подозреваемый в убийстве Маши Борисовой, Николай также подрабатывал копателем могил.

"Ну, там сначала он брал 200 гривен, потом 500, а затем 800. Ну что это за работа?", – рассказал нам помощник местного участкового на общественных началах. В общем временный заработок –основной источник дохода местных жителей.

16 марта прошло 9 дней со дня жестокого убийства Маши Борисовой. В селе людей почти нет, детей со школы забирали родители, а те, что постарше, заходили в магазин и сразу же убегали. Счастливое опустело. С журналистами местные общались неохотно, часто даже имен не называли. Однако после уговоров или хитростей все же сдавались под нашим напором.

Наиболее разговорчивыми оказались две работницы сельсовета, которые сообщили нам, что в этот день должна была приехать дочь Николая, дабы решить какие-то дела. Она живет в России, то ли в Санкт-Петербурге, то ли в Выборге. Застать ее нам не удалось, однако местные рассказали, что она высылала своему отцу деньги. Так что у Николая была определенная "финансовая подушка". Да и все в селе подчеркивали, что у него было хозяйство: кролики, куры, утки. Однако совсем недавно все "добро" забрала его сестра.

Хозяйство у Николая было немалое – двухкомнатная квартира, несколько сараев и мотоцикл на котором он часто ездил за город воровать дрова. Об этом нам рассказал местный помощник участкового.

"Да у него хозяйство было, несмотря на то, что он пил. Мы знали, что он ворует в других селах дрова, однако в нашем селе не было замечено никаких случаев краж. Он сам говорил, что у своих ничего не берет", – рассказал наш собеседник.

Он также отметил, что у Николая было прозвище "Тип-тип", из-за того, что он часто начинал изъясняться этими словами-паразитами.

Судя по всему, правоохранители сараи Николая пока не проверяли, так как на них весят замки, и они не опечатаны. Там много барахла – доски, старая ванна, какой-то инвентарь. А вот его квартира опечатана и все обходят ее стороной.

Поговаривают, что подозреваемый слыл еще своими сексуальными похождениями. "Да все село знало какой он в постели и часто все это обсуждали. Он был огромный, сильный – женщинам это нравится", – поделился местный житель Олександр.

Более всего местных раздражало грубое поведение Николая. Все как один твердят, что он постоянно матерился и любил поугрожать. Правда был отходчив и часто извинялся за свои оскорбления.

"Когда-то дядя Коля пьяным ударил моего ребенка, когда мы шли по лестнице. Дети играли на лестнице и он толкнул мою дочь", – рассказала Наталья, которая шла в школу за девочкой.

Правда, женщина отметила, что на следующий день он извинился и клялся что это произошло случайно: "Мы тогда не скандалили с ним – он человек, которого здесь боялись. Из тюрьмы же пришел откуда-то из Казахстана".

Подозреваемый выпивал. Продавцы нам рассказали, что он в основном покупал пиво, водку, сигареты, хлеб. Выпивал он у себя в квартире или местной "забегаловке" возле одного из магазинов. Один из местных жителей поведал, что часто "пропускал рюмочку" с подозреваемым. Однако комментировать возможную причастность Николая к убийству он не стал.

А вот сотрудницы сельсовета в один голос заявляли, что он напивался до такого состояния, что валялся прямо под входом в их здание. "Да он вроде и 7-8 марта валялся у нас на входе. Были у него серьезные проблемы с алкоголем", – заявила наша собеседница.

Наиболее разговорчивой оказался соседка подозреваемого, учительница местной школы Валентина Андреевна. Она поведала, что живет в селе уже 55 лет и на своей памяти не помнит подобной трагедии. Также она подтвердила тот факт, что подозреваемый крепко выпивал со своими друзьями у себя в квартире.

Она помнит и поведение Николая в дни поиска Маши Борисовой. Валентина рассказала, что подозреваемый в убийстве вел себя необычно.

"Седьмого числа он выпивал, было много людей в его квартире. Вообще он пил последние три недели – так что вонь в квартире стояла. А вот в дни поиска девочки он постоянно нервничал, выйдет во двор, закурит сигарету и аж трусится. Постоянно смотрел в сторону сарая, где потом нашли Машу. Я спросила его – чего ты нервничаешь, а он в ответ сказал, мол страшный сон приснился, наверное, пойду вешаться", – вспомнила Валентина.

Также она припомнила, что где-то 6-7 марта отец девочки заходил в гости к подозреваемому. А девочка как раз пошла его искать, после этого ее уже никто не видел. Валентина Андреевна также вспомнила, что седьмого или восьмого марта Николай ходил в магазин покупать освежитель воздуха.

"Он 8 марта утром ходил пьяный по подъезду и поздравлял женщин с праздником. Был такой уже грязный, противный. А на следующий день был трезвый, в чистой рубашке, даже квартиру "вылизал". Я так думаю, что и освежители он покупал для ликвидации запаха", – уточнила соседка подозреваемого.

Корреспонденты OBOZREVATEL отправились в местные магазины, дабы подтвердить информацию о покупке подозреваемым освежителей воздуха. Одна продавщица подтвердила нам ее.

"Ну, понимаете, он никогда таких средств не покупал, а как раз тогда купил флакон освежителя воздуха", – заявила местная продавщица.

OBOZREVATEL побывал и на месте, где спрятали труп убитой девочки. Это сарай без крыши, который расположен в нескольких десятков метров от дома. Сейчас он обвязан ленточкой и к нему никто не подходит. Здесь стоит невыносимый запах. Примечательно, что вокруг этого печального места, жители села уже давно устроили свалку – кругом огромные пакеты с мусором, бутылки, мешки.

Местные предполагают, что подозреваемый воспользовался суетой вокруг поисков девочки и ночью подкинул труп в мешке в этот сарай.

"Как его, смотрите. Полиция с волонтерами очень серьезно все смотрела, и этот сарай тоже! Однако труп Маши Борисовой подкинули уже, когда в этом месте поиски прошли. Владельцы сарая заметили, что дверь покосилась и сразу вызвали правоохранителей", – отметил местный житель.

16 марта, на девятый день после смерти девочки в поселке снова кого-то хоронили. Во время нашего визита на могиле девочки никого не было. Здесь оставили очень много венков, цветов, между которыми разместили школьный портрет Маши Борисовой.

Корреспонденты OBOZREVATEL пообщались и с учительницей матери убитой девочки.

"Я ей всегда говорила, что она бывает грубая и тому подобное. Так и вышло. Трое детей, но муж ушел. Они вроде были в гражданском браке. У нее есть старшая дочь. Но она уже замужем и живет в Херсоне. Еще два ребенка жили с ней", – заявила наша собеседница.

А соседка Николая Валентина Андреевна также рассказала, что мать и отец девочки были на учете из-за того, что часто выпивали. Правда, в последнее время мать девочки ничего не употребляла. Это подтвердил и местный помощник участкового.

Корреспонденты OBOZREVATEL стучали в двери квартиры, где жила Маша Борисова, однако дверь никто так и не открыл, хотя за ней кто-то находился и смотрел в глазок. Отметим, что на входной двери этой квартиры есть вмятины, а рядом жаргонные надписи.

Кто был за дверью неясно, но как оказалось, мать девочки увезла ее сестра из села Новая Маячка.

Отметим, что практически никто из жителей села не захотел комментировать другие преступления, которые ранее совершал подозреваемый, в частности, об изнасиловании мальчика. Только работницы сельсовета упомянули о том случае и рассказали, что он это сделал вместе с еще двумя мужчинами около двадцати лет назад.