Немецкие велосипедисты думали, что Украина в ЕС, и незаконно пересекли границу

Ночью 3 июня во Львовской области пограничники задержали двоих граждан Германии, которые незаконно пересекли границу Украины на велосипедах. Мужчины были убеждены, что наша страна входит в Евросоюз, поэтому передвижение может быть свободным.

Об инциденте сообщила пресс-служба ГПСУ. По ее информации, иностранцы заехали на украинскую территорию со стороны Польши.

Все началось с того, что военнослужащие отдела "Грушев" зафиксировали срабатывание сигнализационного прибора, установленного на границе. К указанному месту сразу отправился пограничный наряд и обнаружил вблизи украинского-польской границы двоих мужчин на велосипедах.

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"Впоследствии выяснилось, что нарушители – 21-и 36-летние граждане Германии. С собой они имели документы и объяснили, что путешествуют по миру на велосипедах. На этот раз их веломаршрут пролегал из Германии в Таиланд через Польшу, Беларусь и РФ. Из Дюссельдорфа они отправились около двух недель назад. Ехать из Польши в Украину напрямик немцы решили, поскольку думали, что наша страна входит в ЕС и пересекать границу в пунктах пропуска не обязательно", – рассказали в ГПСУ.

В итоге на граждан ФРГ оформили документы административного производства за незаконное пересечение государственной границы Украины.

Как сообщал OBOZREVATEL, в конце мая украинские пограничники задержали около села Грабовское на Сумщине рецидивиста-россиянина. Он незаконно проник на территорию нашего государства с целью остаться на ПМЖ, так как именно здесь отсидел 25 лет в тюрьме.