"Приматов загоняют в клетку". Россия начала избавляться от своих наемников на Донбассе

Откликнувшиеся на призывы России "защитить мирное население Донбасса от украинских националистов" расплачиваются за свои преступления. Страна-агрессор отказывает в предоставлении убежища воевавшим против Украины, бросает за решетку и даже выдворяет за пределы РФ.

Подробнее о том, что происходит – в материале OBOZREVATEL.

Одно из последних резонансных решений страны-агрессора – отказ в получении гражданства РФ соратнику уже ликвидированного "главы ДНР" Александра Захарченко Сергею Завдовееву (позывной "Француз"). По информации международного разведывательного сообщества InformNapalm такой позывной он получил, так как хвастался боевикам, что несколько лет воевал во "Французском легионе". Однако служившие в то время Завдовеева не видели, сам же "легионер" торговал игрушками в Донецке.

После первой информации об отказе в гражданстве сепаратистские ресурсы запестрели заявлениями о "чиновничьем произволе", делая акцент на "бесспорных заслугах" боевика. А он принимал участие в захвате Донецкой облгосадминистрации весной 2014 года, в первых боях за аэропорт "Донецк" (ДАП), убивал украинских военных в Иловайске и Дебальцево.

К хору возмущенных присоединился и писатель-террорист из РФ Захар Прилепин. На своей странице в Facebook он также назвал историю с Завдовеевым "вопиющей".

"Сергей "Француз" Завдовеев – командир батальона "Легион" армии "ДНР", человек из той же плеяды и породы, что Гиви, Мотор и Мамай, – получил официальный отказ в получении российского паспорта. Потому что – террорист. Что это?" – написал Прилепин.

Интересно, что причиной отказа стало, по формулировке российских чиновников, то, что "заявитель выступает за насильственное изменение конституционного строя Российской Федерации или иными действиями создаёт угрозу безопасности РФ".

Интересный поворот: убивавший украинских военных уроженец Донецка теперь получил "отлуп" от России – приказы которой, по сути, и выполнял.

Кстати, Сергей Завдовеев находится во всеукраинском розыске. Информация об этом есть на сайте МВД.

Еще показательнее история с выдворением из РФ казахстанского наемника, также воевавшего против Украины на Донбассе. В частности, в районе Хрящеватого, Новосветловки, на Бахмутском направлении, в Широкино и Дебальцево.

Евгений Щербак в мае 2014 года попал в подразделение главаря Александра Беднова ("Бэтмен") с дислокацией в Луганске. Его группировку обвиняли своими же "правоохранители" – речь шла о о мародерстве и пытках местных жителей.

Спустя время Щербак оказался в "Спарте" под руководством главаря Арсена Павлова ("Моторола"), который так же, как и Захарченко, впоследствии был ликвидирован в Донецке.

На родине боевика, в Казахстане, за участие в вооруженных конфликтах на территории иностранных государств грозит уголовная ответственность. О "подвигах" Щербака на Донбассе узнали казахские правоохранители и в 2016 году объявили в розыск. Правда, Щербак об этом не знал.

Попался же наемник на территории РФ, когда приехал в Петербург к своей тетке. Автомобиль с Щербаком остановили сотрудники российской ГИБДД. Водителя "пробили" по базе и увидели, что он в розыске по запросу Казахстана.

Сначала Щербака поместили в ИВС, а потом перевели в СИЗО "Кресты". Спустя время о задержании "ополченца" раструбили росСМИ, после этого Щербака выпустили и дали направление на оформление документов о временном убежище. Однако дальше все пошло "не по плану".

Как рассказывал сам наемник, в Центре регистрации граждан с ним "в грубой форме беседовал человек, представившийся сотрудником Федеральной службы безопасности".

Он спросил Щербака: "Зачем ты приехал в Донбасс?". Тот ответил: мол, "защищать мирное население". И тогда сотрудник ФСБ назвал его "мародером и наемником, который убивал и грабил мирное население Украины", а также пригрозил, что в следующий раз отправит в Киев или Казахстан.

Это так потрясло боевика, что он сбежал в Челябинскую область к родственникам, устроился на работу (на стройку) и начал оформлять документы. Но не успел: уже через пару месяцев был снова задержан полицейскими.

На запросы "ополченца" о предоставлении ему убежища российские "органы" ответили категорическим отказом. Примечательна последняя формулировка МВД – из-за отсутствия гуманных причин.

Депортация казаха затянулась из-за пандемии коронавируса и закрытия границ. Но в апреле 2020 года наемник был отправлен в Казахстан, а суд Костаная менее, чем через месяц приговорил Евгения Щербака к 4,5 годам колонии. Где он сейчас и отбывает наказание за участие в войне на территории Украины.

Как рассказал в комментарии OBOZREVATEL директор центра "Миротворец" Роман Зайцев, России плевать на то, террористы или уголовники просят убежища. До тех пор, пока это не касается самой России.

В случае с отказом в получении российского гражданства Завдовеевым были призывы, направленные против РФ, и включился механизм самозащиты, считает Зайцев.

"Они решают вопрос просто – моментальный отказ. Более того, там понимают, что непредоставление своего подданства – это страшное наказание для террориста за свои слова. Он тоже понимает, что это страшнее тюрьмы. Теперь его ареал обитания ограничен оккупированной территорией. Теперь это клетка для него, как в зоопарке для обезьян. Вроде бы и вместе с такими же приматами, но в клетке", – рассказал директор "Миротворца".

По поводу "изгнания" из России воевавших против Украины на Донбассе надо разбираться в каждом конкретном случае, считает Роман Зайцев.

"Высылают или депортируют обычно по запросам Интерпола. Нехотя, со скрипом, но на московщине иногда вынуждены это делать ввиду того, что что являются подписантами соответствующих международных соглашений", – объяснил директор центра.

По его словам, не стоит думать, будто высылки Россией боевиков и террористов, а также отказы в предоставлении гражданства – это принципиальная государственная политика.

"Россия всегда всю нечисть у себя пригревала. Главное, чтобы нечисть была покорной и лояльной кремлевскому режиму", – резюмировал директор центра "Миротворец".

Тем временем в российских и сепаратистских СМИ ширится мнение, что такая позиция РФ дискредитирует "идеалы ополченцев". Однако о том, что эти "идеалы" уголовно наказуемы в любой цивилизованной стране, в России почему-то молчат.