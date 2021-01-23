Полковник "Альфы" СБУ задержан по подозрению в подготовке убийства бригадного генерала СБУ начальника Главка ВБ Андрея Наумова! В заказе убийства подозревается бывший зампред СБУ Дмитрий Нескоромный, его ищут и ему закрыт выезд из страны

Небывалое событие в истории СБУ. По данным источников Цензор.Нет в СБУ, сегодня задержан по подозрению в организации заказного убийства полковник СБУ Андрей Расюк. На фото задержание Расюка. Якобы Расюк собирался передать деньги за убийство не много ни мало "правой руки" и друга председателя СБУ Ивана Баканова - начальника Главного управления внутренней безопасности СБУ Андрея Наумова, бывшего прокурора и чиновника, которому президент В. Зеленский спустя всего год службы в СБУ недавно присвоил звание бригадного генерала.

Не менее потрясает, что по версии СБУ, заказчиком убийства Наумова якобы выступал... Дмитрий Нескоромный, полковник СБУ, который с 1 июля по 8 ноября 2019-го был назначен Зеленским заместителем председателя СБУ, а с 8 ноября по 13 марта 2020-го был первым зампредом СБУ-начальником Главного управления по борьбе с коррупцией СБУ. Сейчас он находится в составе СБУ без должности.

Нескоромного разыскивают, ему запрещен выезд из Украины, как сообщают источники в Госпогранслужбе.

Трудно подобрать слова. По сути сегодня руководство СБУ заявило, что в окружении Баканова начались открытые криминальные разборки между группами влияния.

Предпосылки для таких "бригадных" разборок возникли уже давно. Каждый предприниматель, который занимается экспортом-импортом товаров народного потребления, знает, что экономические подразделения СБУ в большом масштабе осуществляют рэкет и вымогательство, по сути "крышуют" теневой бизнес. В начале 2020-го года главным "решало" был Нескоромный. Но за последний год все сферы теневого бизнеса СБУ подмял под себя правая рука и ближайший друг председателя СБУ Ивана Баканова Андрей Наумов. Так что подоплека скандала очевидна.

Наумов сделал в СБУ просто головокружительную карьеру. Бывший прокурор, всего за год службы он впервые в истории СБУ сделал свое скромное управление внутренней безопасности Главным управлением – по сути самой влиятельной структурой в СБУ. Теперь любые вопросы по таможне, по уголовным делам, все, что надо "порешать", Баканов делает через Наумова. Наумов по сути стал символом коррупции и вседозволенности приближенных к Зеленому и Баканову сотрудников СБУ. Это теперь очень богатый человек, который по своему коррупционному влиянию намного превзошел и Демчину и Семочко при прошлой власти.

Заказные убийства в руководстве – теперь СБУ докатилось уже и до такого? Не исключено, конечно, что в ходе коррупционных разборок и передела сфер "доения" бизнеса между Главком ВБ и Главком К СБУ, Наумов разыграл эту историю для того чтобы дискредитировать конкурирующую группировку. И задержание Расюка – это просто спектакль для подчеркивания собственной значимости и незаменимости в глазах Зеленого и Баканова, которые на такого рода пиар хорошо реагируют.

Нескоромный действительно имел весьма одиозную репутацию, и был уволен после серии скандалов уже при Зеленском. Но до уголовных дел не дошло – решили не трогать, не портить имидж себе, снять с должности по-тихому, и вот к чему привела безнаказанность "для своих". И вот сейчас полковник СБУ уже обвиняется в убийстве своего коллеги, ему закрыли выезд. Посмотрим в суде, чем закончатся громкие обвинения.

Впрочем, те бизнесмены, которых Нескоромный "обилечивал", вряд ли будут переживать – теперь им надо решать все вопросы с Наумовым.

Но эта история уже сейчас однозначно нам всем показывает, что сейчас при Баканове является главной задачей СБУ – борьба за теневые финансовые потоки, устранение конкурентов, в общем, все что угодно, кроме реальных реформ, кроме избавления СБУ от этих коммерческих функций, все что угодно кроме войны, кроме реальных проблем безопасности. Нескоромного на один из высших постов назначил Зеленский, и Наумова на один из высших постов назначил Зеленский, ответственность президента за эти криминальные войны очевидна – это борьба за большие теневые деньги.

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