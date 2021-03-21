Идентификация.

Время такое, удивительное, что видно невооруженным взглядом – чьи еноты. Я не вижу повода не отделять добро от зла. Искренность от чужой игры.

Ок. Мы все "выгребаем" за выбор большинства – на мировой арене. Мы все получаем потоки помоев и высмеивания, дескать, украинцы выбрали себе посмешище, и теперь предсказуемо плетутся в хвосте по скорости вакцинации, ослабляют собственную армию, сливают врагу свои же спецоперации. Вот такие они, украинцы – кричат россияне. "А мы же тебе, Европа, говорили!" И нам сложно доказать окружающему миру, что вот ЭТО - украинцы, те, кому эта земля, эта страна дороги. А вот ЭТО – плоды усилий россиян. Соловьев же прямым текстом сказал:

– Мы возьмем Украину без единого выстрела.

Чем? Расшатыванием, подрывом изнутри, какими-то сраными "партизанами" (они у них именно такие).

Адекватному человеку абсолютно ясно, к каким делам ему стоит иметь отношение, а где следы сторонней силы, призванной разрушить имидж, репутацию, государственность страны.

Не-а. Не смешивайте несмешиваемое, "господа офицеры".

Пережить. Выстоять. Не опуская головы, не сбавляя шага, добежать, дойти, доползти, если надо, до нужного нам результата. Однажды этот позор станет страничкой в истории, за которой пойдут и другие страницы. Страницы побед.

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