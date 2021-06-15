Не послушались маму: в реке на Тернопольщине нашли тела двух 16-летних друзей

На Тернопольщине в реке утонули два подростка. Ребята отправились на ночную рыбалку, но домой так и не вернулись. Односельчане, полиция, нацгвардейцы и спасатели нашли их тела на дне лишь спустя несколько дней.

Подробнее об этом читайте в материале OBOZREVATEL.

Сразу два села сейчас в трауре – Устечко и Литячи. 16-летние жители этих населенных пунктов Игорь Сюсяйло и Петр Харук еще в ночь с 10 на 11 июня решили пойти на рыбалку.

"Мама Игоря была против того, чтобы они шли на реку. Но сын с другом не послушались. Взяли сельскую лодку и поплыли. Оба не умели плавать", – вздыхает Михаил, житель с. Устечко.

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Поначалу у ребят все шло хорошо. Говорят, что Игорь даже позвонил маме и сказал, чтобы она готовила ужин, они скоро вернутся. Женщина на стол накрыла, однако ребенка так и не дождалась.

"В семье у Игоря Сюсяйло вообще огромное горе. В феврале умер его отец, а вскоре скончалась бабушка. Парень был единственным сыном у матери, жили они вдвоем. Игорь учился в соседних Залещиках в ПТУ на первом курсе. И вот теперь не стало и его. Мать очень тяжело переживает такое горе, фактически, вся семья за короткое время вымерла", – говорит Михаил.

У Петра Харука остались родители и две старшие сестры. Его мама накануне трагедии уехала в Польшу на заработки. Однако ей пришлось вернуться, чтобы похоронить сына. Петр и Игорь дружили, вместе учились.

В селе говорят, что на ночную рыбалку у них ходят только рыбаки со стажем. Днестр хоть и не очень опасен, но это река широкая, она имеет подводные течения.

"На другое утро нашли их лодку примерно в пяти километрах от места, где они рыбачили. Она была возле берега, перевернута. Также на берегу нашли их куртки. Версия такая, что, скорее всего, хлопцы перевернулись. Вода еще холодная, купаться нельзя. Они не умели плавать, были в одежде, вот и пошли на дно. Видимо еще и испугались, представьте – в темноте посреди реки, вокруг ничего не видно, кричи не кричи, никого нет и помощи ждать неоткуда", – говорит Михаил.

Во вторник, 15 июня в селе Литячи похоронили Петра Харука.

В ГСЧС Украины сообщают, что только с начала июня этого года в водоемах утонуло 40 человек, из них восемь – это дети.