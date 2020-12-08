Названы самые резонансные дела СБУ в Одесской области в прошлом месяце

Выявление контрабандного алкоголя и табака, изъятие 20 кг кокаина и задержание иностранца, которого разыскивал Интерпол, – вот чем занималось Управление СБУ в Одесской области в течение второй половины ноября. В прошлом месяце оперативники успешно раскрыли преступления и провели антитеррористические операции благодаря эффективным установкам и профессионализму центрального управления СБ Украины.

Оперативники СБУ установили, что в Украине незаконно ввозили большие партии элитного алкоголя, а также фальсифицированную продукцию. Продавали товар с поддельными марками акцизного налога или вообще без них. Организаторы сети контрабанды уклонялись от уплаты налогов, чем нанесли немалый урон государственному бюджету.

Продолжаются следственные действия. Сотрудники СБУ обыскивают места хранения и сбыта продукции.

Оперативники спецслужбы остановили незаконный ввоз в Украину партий табачных изделий с частичным транзитом в Европу. В торговом порту СБУ изъяла почти 16 тонн сигарет мирового бренда. Груз доставили в Одессу под видом текстильных изделий. По оптовым ценам украинского "черного рынка" стоимость изъятого товара составляет почти миллионов гривен. Продолжаются следственные действия.

СБУ получила информацию, что в Одесский торговый порт "Южный" прибудет корабль, где с грузом бананов переправляли кокаин из Южной Америки. Во время таможенного досмотра правоохранители обнаружили 20 килограммовых брикетов с кристаллическим порошком. По теневым расценкам стоимость изъятых наркотиков составляет почти 4 миллиона долларов.

Следователи открыли уголовное производство. Проверяют, причастны ли к контрабанде кокаина работники контрольных органов.

СБУ завершила досудебное расследование в отношении двух экстремистов. Их задержали при попытке поджога исламской мечети. Происшествие случилось в июне, накануне Дня крымскотатарского флага и Дня Конституции Украины.

Следователи установили, что подозреваемые действовали по заданию спецслужб России. Их цель – дестабилизация общественно-политической ситуации в Украине, устрашения населения, разжигание расовой и межнациональной розни.

Правоохранители направили обвинительный акт в суд. Подозреваемым грозит до 15 лет лишения свободы.

Мужчина скрывался в Украине, чтобы избежать уголовной ответственности за совершенные грабежей и разбойных нападений в своем государстве. Там получил судебный приговор – 15 лет заключения.

В Украине иностранец пользовался паспортом гражданина Российской Федерации. Он – участник международной преступной группировки. В Одессе тайно встречался с представителями криминальных кругов области для установления контактов и перераспределения сфер влияния.

Оперативники спецслужбы задержали преступника в центре Одессы. Следователи проводят процессуальные действия для экстрадиции мужчины. Также проверяют на причастность к совершению тяжких преступлений в Украине.