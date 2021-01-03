Названы потери оккупантов в 2020 году на Донбассе

Российско-оккупационные войска на Донбассе потеряли по меньшей мере тысячу человек в течение 2020 года. Среди прочего, к летальному исходу и травмированию приводили неосторожное обращения с оружием и подрывы на собственных минных полях.

Об этом сообщил на своей странице в Facebook офицер Вооруженных сил Украины, блогер Сергей Нещадим. Он уточнил, что соответствующие данные собрала украинская разведка.

Так, в течение 2020 года потери оккупантов составили:

безвозвратные – 389 человек;

раненные и травмированные – 611 человек;

вооружения и военной техники – 60.

Среди них, с наступлением полного и всеобъемлющего режима прекращения огня на Донбассе от 27 июля, противник понес такие небоевые потери:

необратимыми – 190 человек;

ранеными и травмированными – 240 человек.

Причинами смерти или травмирования оккупантов, подчеркнул офицер ВСУ, были неосторожное обращение с оружием и боеприпасами, подрывы на собственных минных полях (НПП), употребление алкоголя и наркотических веществ и даже попытки самоубийства и тому подобное.

"Также продолжают иметь место неуставные взаимоотношения, ДТП и смерть в результате болезни", – уточнил Нещадим.

Отметим, что ранее офицер Вооруженных сил Украины, полковник Анатолий Штефан (Штирлиц) объяснил, почему на Донбассе осталось мало кадровых военных России. Он уточнил, что речь не идет о членах многочисленных бандгруппировок.

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