Названы потери оккупантов в 2020 году на Донбассе
Российско-оккупационные войска на Донбассе потеряли по меньшей мере тысячу человек в течение 2020 года. Среди прочего, к летальному исходу и травмированию приводили неосторожное обращения с оружием и подрывы на собственных минных полях.
Об этом сообщил на своей странице в Facebook офицер Вооруженных сил Украины, блогер Сергей Нещадим. Он уточнил, что соответствующие данные собрала украинская разведка.
Так, в течение 2020 года потери оккупантов составили:
безвозвратные – 389 человек;
раненные и травмированные – 611 человек;
вооружения и военной техники – 60.
Среди них, с наступлением полного и всеобъемлющего режима прекращения огня на Донбассе от 27 июля, противник понес такие небоевые потери:
необратимыми – 190 человек;
ранеными и травмированными – 240 человек.
Причинами смерти или травмирования оккупантов, подчеркнул офицер ВСУ, были неосторожное обращение с оружием и боеприпасами, подрывы на собственных минных полях (НПП), употребление алкоголя и наркотических веществ и даже попытки самоубийства и тому подобное.
"Также продолжают иметь место неуставные взаимоотношения, ДТП и смерть в результате болезни", – уточнил Нещадим.
Отметим, что ранее офицер Вооруженных сил Украины, полковник Анатолий Штефан (Штирлиц) объяснил, почему на Донбассе осталось мало кадровых военных России. Он уточнил, что речь не идет о членах многочисленных бандгруппировок.
Как сообщал OBOZREVATEL:
29 декабря в "ДНР" умер террорист Андрей Потемкин с базы "Миротворца". Он был родом из оккупированной Горловки Донецкой области.
Также на оккупированном Донбассе умерли два террориста "Л/ДНР" – Эдуард Писарев и Владимир Агеев с позывным "Кроха". Обе смерти – не боевые.