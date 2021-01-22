Названы фамилии и возраст погибших в харьковском доме престарелых. Список

Юрий Сергиенко
Юрий Сергиенко
Расследования
16,6 т.
Названы фамилии и возраст погибших в харьковском доме престарелых. Список

Названы фамилии погибших при пожаре в нелегальном доме престарелых, который произошел 21 января в Харькове.

Данные о жертвах трагедии были озвучены в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" 22 января (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Так, всего в пожаре погибли 15 человек – 9 женщин и 6 мужчин.

Список погибших:

Женщины

  • Панченко Валентина Николаевна (79 лет),

  • Звягинцева Вера Сергеевна (83 года),

  • Орищенко Любовь Алексеевна (82 года),

  • Мандригель Галина Михайловна (70 лет),

  • Дмитренко Анна Ивановна (71 год),

  • Палант Ирина Семеновна (85 лет),

  • Постовная Любовь Федоровна (80 лет),

  • Песина Елена (данные устанавливаются),

  • Юрченко Ольга (данные устанавливаются).

Мужчины

  • Мартыненко Георгий Михайлович (79 лет),

  • Давиденко Павел Иванович (74 года),

  • Гробов Федор Иванович (78 лет),

  • Панин Виктор Семенович (80 лет),

  • Чернов Николай Анатольевич (74 года),

  • Телегун Федор Викторович (91 год).

Список погибших в харьковском доме престарелых.
Список погибших в харьковском доме престарелых.

Как сообщал OBOZREVATEL,21 января во время пожара в нелегальном доме престарелых "Золотое время" погибли 15 человек.

22 января в Харькове объявили день траура по погибшим, а президент Владимир Зеленский объявил на 23 января всеукраинский траур.

После происшествия были задержаны четыре человека, которые могут быть причастны к работе нелегального учреждения. Всем уже сообщили о подозрении.

Также журналисты проверили другие здания, которые принадлежат владельцу дома престарелых. Что известно об этом человеке – читайте в материале OBOZREVATEL.

УкраинаСвобода слова Савика ШустераПожар в доме престарелых в ХарьковеСавик Шустер