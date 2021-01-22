Названы фамилии и возраст погибших в харьковском доме престарелых. Список

Названы фамилии погибших при пожаре в нелегальном доме престарелых, который произошел 21 января в Харькове.

Данные о жертвах трагедии были озвучены в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" 22 января (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Так, всего в пожаре погибли 15 человек – 9 женщин и 6 мужчин.

Женщины

Панченко Валентина Николаевна (79 лет),

Звягинцева Вера Сергеевна (83 года),

Орищенко Любовь Алексеевна (82 года),

Мандригель Галина Михайловна (70 лет),

Дмитренко Анна Ивановна (71 год),

Палант Ирина Семеновна (85 лет),

Постовная Любовь Федоровна (80 лет),

Песина Елена (данные устанавливаются),

Юрченко Ольга (данные устанавливаются).

Мужчины

Мартыненко Георгий Михайлович (79 лет),

Давиденко Павел Иванович (74 года),

Гробов Федор Иванович (78 лет),

Панин Виктор Семенович (80 лет),

Чернов Николай Анатольевич (74 года),

Телегун Федор Викторович (91 год).

Как сообщал OBOZREVATEL,21 января во время пожара в нелегальном доме престарелых "Золотое время" погибли 15 человек.

22 января в Харькове объявили день траура по погибшим, а президент Владимир Зеленский объявил на 23 января всеукраинский траур.

После происшествия были задержаны четыре человека, которые могут быть причастны к работе нелегального учреждения. Всем уже сообщили о подозрении.

Также журналисты проверили другие здания, которые принадлежат владельцу дома престарелых. Что известно об этом человеке – читайте в материале OBOZREVATEL.