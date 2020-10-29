Названы фамилии еще четверых российских солдат, воевавших на Донбассе. Фото

Международное разведывательное сообщество обнародовало фамилии четверых российских военнослужащих, которые воевали на Донбассе летом-осенью 2014 года.

Как сообщается на сайте Inform Napalm, они входили в состав 200-й отдельной мотострелковой бригады Северного флота (чтобы посмотреть все фото, доскролльте страницу до конца).

Речь идет о Павле Ермолине, Дмитрие Мартинюке, Сергее Мухлаеве, Иване Кочегарове. Трое являются солдатами-контрактниками, а один – офицером подразделения радиоэлектронной борьбы.

Идентифицированы новые военные РФ, воевавшие на Донбассе. Inform Napalm

"В альбоме одного из фигурантов прошлого расследования обнаружили серию фотографий, которая демонстрировала полевую жизнь военнослужащих 200-й бригады. Тогда мы предположили, что снимки, на которых не раз появляется еж, с большой степенью вероятности относятся к периоду так называемой украинской командировки североморцев летом-осенью 2014 года. Именно эти фотографии помогли нам выйти на след подразделения радиоэлектронной борьбы этой бригады и идентифицировать трех контрактников и одного офицера. В профилях найдено немало фотографий, свидетельствующих об их участии в войне против Украины, в частности, использование современной российской станции помех Р-330Ж "Житель" комплекса РЭБ, которую мы не раз фиксировали на Донбассе", – сказано в сообщении.

Дмитрий Мартынюк, 1984 года рождения, родом из Оленегорска Мурманской области. Является выпускником Тамбовского учебного центра по подготовке младших специалистов РЭБ. У него более 10 лет сверхсрочной службы и звание старшего сержанта. Также он участвовал во вторжении в Грузию в 2008 году.

Дмитрий Мартынюк. Inform Napalm

Сергей Мухлаев родился в 1987 году в Ртищеве Саратовской области. Выпускник Военного института радиоэлектроники. Звание – капитан.

Сергей Мухлаев. Inform Napalm

Павел Ермолин родом из Мурманска. В звании прапорщика.

Павел Ермолин. Inform Napalm

Иван Кочегаров родился в 1985 году в Печенге Мурманской области. более подробной информации о нем нет, поскольку отсутствует активная страница в социальных сетях.

Иван Кочегаров. Inform Napalm

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Inform Napalm выяснили имена российских военных, причастных к оккупации Крыма.