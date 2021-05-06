Названо имя защитника Украины, погибшего от рук оккупантов на Донбассе. Фото

На Донбассе в четверг, 6 мая, погиб старший солдат 93-й отдельной механизированной бригады "Холодный Яр" Вооруженных сил Украины Дмитрий Товчигречко.

Об этом сообщается на странице ОМБр в Facebook. Также там было опубликовано фото бойца (чтобы посмотреть его, доскролльте страницу до конца).

Отмечается, что военнослужащему, который сам родом из Кривого Рога, было 37 лет. Он призвался на службу в январе 2021 года, это была его вторая ротация.

"Он пал из-за огня из РПГ и стрелкового оружия оккупанта на позициях бригады в Донецкой области. Множественные осколочные ранения оказались несовместимыми с жизнью", – уточнили в бригаде.

У воина остались жена и двое детей.

"Как вспоминают побратимы, Дмитрий никогда не отказывался от работы. При том, что был неразговорчив, все же рассказывал собратьям о своей семье, особенно своих двух маленьких детях. Мы приносим искренние соболезнования в этот скорбный час матери погибшего воина, всем его родным, жене, преждевременно овдовевшей, осиротевшим детям", – сказано в сообщении.

Ранее OBOZREVATEL писал, что 6 мая вооруженные формирования России на Донбассе открыли огонь по позициям ВСУ, в результате чего погиб один военнослужащий и еще один получил тяжелые ранения.