Названо имя второго воина, погибшего при пожаре в блиндаже на Донбассе. Фото

На Донбассе пожар в блиндаже унес жизни трех военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ). Одного из них удалось спасти из огня, но позже солдат умер в больнице от ожогов 90% тела.

Михаил Владимирович Капран скончался в ожоговом центре в понедельник, 22 февраля. Ему было 34 года, сообщили на Facebook-странице "Оперативное командование "Север".

Погибший воин был родом из города Лебедин Сумской области, он служил наводчиком мотопехотного отделения одного из подразделений бригады им. Ивана Выговского. Дома у Михаила осталась жена.

Прощание с Героем состоится на его родине в среду, 24 февраля, в 11:00.

"Имена двух других погибших уточняются, об их похоронах будет сообщено дополнительно. Командование и личный состав оперативного командования "Север" выражает искренние соболезнования семьям и близким погибших защитников Украины. Вечная слава и светлая память", – сказано в сообщении.

Напомним, пожар в блиндаже на Донбассе произошел утром в субботу, 20 февраля. Спустя двое суток в нем обнаружили тела двух погибших воинов ВСУ.

Одним из них может быть 22-летний Николай Лебедь из Кременчуга. Идентификация тел будет проведена после ДНК-экспертизы.

Как сообщал OBOZREVATEL, в районе проведения операции Операции Объединенных сил на Донбассе во вторник, 23 февраля, погиб украинский военнослужащий – сержант Дмитрий Сардак. Еще один воин получил осколочные ранения.