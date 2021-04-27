Названо имя воина ВСУ, погибшего из-за подрыва автомобиля. Фото Героя

Во вторник, 27 апреля, на Донбассе в зоне проведения операции Объединенных сил в результате подрыва автомобиля Вооруженных сил Украины погиб 30-летний защитник нашей страны Роман Гуляк из Волочиска Хмельницкой области.

Об этом сообщили в пресс-службе Волочисского городского совета в Facebook. В громаде объявлен траур, к которому призывали присоединиться все учреждения и организации, местных жителей попросили воздержаться от празднований и развлекательных мероприятий.

"К сожалению, война забирает лучших сыновей! Наш земляк, волочищанин, бывший ученик Волочисского НПК Роман Гуляк, погиб защищая нашу страну на востоке", – сказано в сообщении.

Местное издание "Є" со ссылкой на городского главу Волочиска Константина Черниченко сообщило, что Роман Гуляк был старшим сержантом, он служил в рядах ВСУ с мая 2018 года.

О дате и месте прощания с погибшим Героем будет сообщено позже.

Напомним, что сегодня в Донбассе на неизвестном взрывном устройстве подорвался автомобиль Вооруженных сил Украины. В результате один защитник погиб и еще трое получили ранения.

Как сообащал OBOZREVATEL, в зоне боевых действий на востоке погиб воин Вооруженных сил Украины Иван Ковалевский ("Африка") из села Колинки, что на Прикарпатье.