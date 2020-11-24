Названо имя воина ВСУ, который погиб от пули снайпера на Донбассе. Фото Героя

Военным Вооруженных сил Украины, который погиб от пули снайпера в пригороде Авдеевки 24 ноября, оказался Вячеслав Минкин.

Об этом сообщила волонтерская организация "Мир и Ко" в Facebook. Минкин служил старшим солдатом 72-й ОМБр.

В Facebook Фастовского горсовета уточнили, что дома 31-летнего фастовчанина ждали жена и сын.

В 2019 году Минкин был награжден медалью за участие в боях "Светлодарска дуга".

Как сообщал OBOZREVATEL, снайпер боевиков ранил украинского военного неподалеку от Авдеевки Донецкой области – боец скончался в больнице.