Названо имя воина ВСУ, который погиб от пули снайпера на Донбассе. Фото Героя
Вячеслав Минкин получил тяжелое ранение от пули вражеского снайпера, врачи не смогли его спасти
Защитник служил старшим солдатом 72-й ОМБр
Военным Вооруженных сил Украины, который погиб от пули снайпера в пригороде Авдеевки 24 ноября, оказался Вячеслав Минкин.
Об этом сообщила волонтерская организация "Мир и Ко" в Facebook. Минкин служил старшим солдатом 72-й ОМБр.
В Facebook Фастовского горсовета уточнили, что дома 31-летнего фастовчанина ждали жена и сын.
В 2019 году Минкин был награжден медалью за участие в боях "Светлодарска дуга".
Как сообщал OBOZREVATEL, снайпер боевиков ранил украинского военного неподалеку от Авдеевки Донецкой области – боец скончался в больнице.