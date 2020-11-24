Названо имя воина ВСУ, который погиб от пули снайпера на Донбассе. Фото Героя

Борис Бондарь
Борис Бондарь
Расследования
4,0 т.

  • Вячеслав Минкин получил тяжелое ранение от пули вражеского снайпера, врачи не смогли его спасти

  • Защитник служил старшим солдатом 72-й ОМБр

На Донбассе погиб Вячеслав Минкин

Военным Вооруженных сил Украины, который погиб от пули снайпера в пригороде Авдеевки 24 ноября, оказался Вячеслав Минкин.

Об этом сообщила волонтерская организация "Мир и Ко" в Facebook. Минкин служил старшим солдатом 72-й ОМБр.

В Facebook Фастовского горсовета уточнили, что дома 31-летнего фастовчанина ждали жена и сын.

В 2019 году Минкин был награжден медалью за участие в боях "Светлодарска дуга".

Вячеслав Юрьевич Минкин
Погиб старший солдат 72-й ОМБр Вячеслав Минкин
Дома воина ждали жена и сын

Как сообщал OBOZREVATEL, снайпер боевиков ранил украинского военного неподалеку от Авдеевки Донецкой области – боец скончался в больнице.

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