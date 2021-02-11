Названо имя украинского воина, убитого вражеским снайпером на Донбассе. Фото героя
От выстрела снайпера 11 февраля в районе поселка Зайцево Донецкой области погиб Александр Глушко из Полтавы.
Как сообщает Суспільне.Полтава со ссылкой на председателя областной госадминистрации Олега Синегубова, боец служил в инженерно-саперном взводе.
Глушко оказали первую медицинскую помощь, но от полученных ранений он скончался во время эвакуации в госпиталь.
Прощание с погибшим состоится в пятницу ориентировочно в 11:00 на площади перед Полтавской ОГА.
Напомним, ранее в украинской делегации в Трехсторонний контактной группе рассказали, что трагедия случилась примерно в 09:30. Враг совершил прицельный обстрел позиций украинских военных из снайперского оружия в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север".
"Украинская сторона СЦКК направила соответствующую ноту в СММ ОБСЕ. Наша делегация выражает искренние соболезнования родным и близким военного, погибшего за Украину", – подчеркивается в сообщении.
Президент Украины Владимир Зеленский выразил свои соболезнования в связи со смертью Александра Глушко, сообщает Офис президента в Facebook.
"Сегодня, находясь на передовой, получил неутешительные новости. Украина потеряла еще одного защитника. Несмотря на договоренности о режиме всеобъемлющего прекращения огня, враг продолжает коварные действия. Украинская армия уже доказала, что будет давать достойный отпор и отстаивать нашу независимость", – сказал гарант.
Как сообщал OBOZREVATEL:
2 февраля в зоне боевых действий на Донбассе снайпер ВС России смертельно ранил воина ВСУ.
6 февраля трое украинских военнослужащих подорвались на неизвестном устройстве. Двое из них погибли, а за жизнь третьего боролись медики.
7 февраля вооруженные формирования РФ четыре раза нарушили режим прекращения огня на Донбассе. Один боец ВСУ получил ранения в результате прицельного выстрела снайпера.