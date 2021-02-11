Названо имя украинского воина, убитого вражеским снайпером на Донбассе. Фото героя

От выстрела снайпера 11 февраля в районе поселка Зайцево Донецкой области погиб Александр Глушко из Полтавы.

Как сообщает Суспільне.Полтава со ссылкой на председателя областной госадминистрации Олега Синегубова, боец служил в инженерно-саперном взводе.

Глушко оказали первую медицинскую помощь, но от полученных ранений он скончался во время эвакуации в госпиталь.

Прощание с погибшим состоится в пятницу ориентировочно в 11:00 на площади перед Полтавской ОГА.

Напомним, ранее в украинской делегации в Трехсторонний контактной группе рассказали, что трагедия случилась примерно в 09:30. Враг совершил прицельный обстрел позиций украинских военных из снайперского оружия в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север".

"Украинская сторона СЦКК направила соответствующую ноту в СММ ОБСЕ. Наша делегация выражает искренние соболезнования родным и близким военного, погибшего за Украину", – подчеркивается в сообщении.

Президент Украины Владимир Зеленский выразил свои соболезнования в связи со смертью Александра Глушко, сообщает Офис президента в Facebook.

"Сегодня, находясь на передовой, получил неутешительные новости. Украина потеряла еще одного защитника. Несмотря на договоренности о режиме всеобъемлющего прекращения огня, враг продолжает коварные действия. Украинская армия уже доказала, что будет давать достойный отпор и отстаивать нашу независимость", – сказал гарант.

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