Названо имя полицейского, которого насмерть сбили в Харькове. Фото

Погибшим в результате ДТП в Харькове оказался 39-летний старший участковый офицер Константин Белов.

Об этом сообщается на сайте Национальной полиции Украины. Отмечается, что мужчина служил в Бориспольском районном управлении (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

"В участковом коллективе Бориспольского РУП Константина знали уже давно, за плечами у него было 18 лет стажа в органах внутренних дел", – уточнили в ведомстве.

В Харькове Белов проходил обучение. У полицейского остались жена, родители и сестра.

Напомним, что в ночь на 10 апреля водитель Audi A4 сбил мужчину на регулируемом пешеходном переходе и протянул его около 50 метров. Пострадавший, который оказался полицейским, от полученных травм скончался.

Очевидцы рассказали, что мужчина якобы переходил дорогу на красный сигнал светофора.

Как сообщал OBOZREVATEL, в марте вблизи Лимана Донецкой области в аварии погиб 30-летний капитан полиции Константин Колесников.