Названо имя погибшего на Донбассе воина ВСУ

В среду, 13 мая, на Донбассе во время несения службы в результате снайперского обстрела сержант Павел Сергеевич Колесник получил смертельное пулевое ранение.

Военный был родом из села Новое Черниговской области. Он служил в бригаде с сентября 2019 года, сообщила "58 отдельная мотопехотная бригада им. гетмана Ивана Выговского" в Facebook.

Отмечается, что мужчина был старшим водителем мотопехотной роты. Трагедия произошла в полосе ответственности ОТГ "Восток"

"Командование бригады и весь личный состав выражает искренние соболезнования семье и близким погибшего защитника Украины. Светлая и вечная память Герою!" – говорится в сообщении.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, в зоне ООС на Донбассе погиб украинский защитник. В воина Вооруженных сил Украины выстрелил снайпер незаконных вооруженных формирований России.