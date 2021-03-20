Названо имя погибшего на Донбассе воина ВСУ

Да Донбассе в зоне проведения операции Объединенных сил в результате обстрела боевиков из запрещенных минометов 120 калибра и гранатометов погиб младший сержант Грабар Андрей Владимирович.

По это сообщили на странице 36-й отдельной бригады морской пехоты имени контр-адмирала Михаила Белинского в Facebook, в которой служил погибший.

"Смелым морским пехотинцем, хорошим побратимом и патриотом своей страны навсегда останется Андрей Владимирович в памяти украинского народа...Светлая память воину! Навеки в строю", – сказано в сообщении.

Личный состав бригады выразил соболезнования близким и родным Андрея.

Напомним, военнослужащий из состава Объединенных сил погиб в пятницу, 19 марта, в результате вражеского обстрела вблизи Водяного.

Как сообщал OBOZREVATEL, вооруженные формирования Российской Федерации за прошедшие сутки, 19 марта, дважды нарушили режим прекращения огня на Донбассе и убили украинского воина. За субботу, 20 марта, оккупанты уже дважды осуществляли обстрелы из минометов 82-го калибра у Пивденного.