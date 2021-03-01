Названо имя морпеха ВСУ, который погиб на Донбассе

В зоне боевых действий на Донбассе российские террористы убили воина 36 отдельной бригады морской пехоты имени контр-адмирала Михаила Белинского Вооруженных сил Украины Сергея Моисеенко.

Об этом сообщила пресс-служба подразделения, где служил Герой, в Facebook. Побратимы отметили, что военный имел звание младшего сержанта.

"С грустью сообщаем, что в районе проведения операции Объединенных сил, защищая суверенитет и территориальную целостность Украины, в результате ведения противником обстрела позиций из стрелкового и снайперского оружия погиб наш побратим, младший сержант Моисеенко Сергей Александрович", – говорится в некрологе.

Фронтовые друзья погибшего рассказали, что он был смелым морским пехотинцем, хорошим товарищем и патриотом своей страны, а поэтому навеки останется таким в памяти.

"Весь личный состав 36 отдельной бригады морской пехоты имени контр-адмирала Михаила Белинского Военно-морских сил ВСУ глубоко скорбит и выражает искренние соболезнования родным и близким Сергея. Светлая память воину!" – написали защитники.

Как сообщал OBOZREVATEL, трагедия в зоне ООС случилась 28 февраля. Воин погиб во время вражеского обстрела в районе населенного пункта Пищевик. В целом за прошедшие сутки оккупанты открывали огонь семь раз.