Названо имя Героя, убитого наемниками РФ на Донбассе

Военнослужащего Вооруженных сил Украины, который погиб в пятницу, 11 июня, в результате вражеского обстрела на Донбассе, звали Владимир Белов. Трагедия произошла вблизи Водяного на Приазовье.

Герой получил осколочное ранение, которое оказалось несовместимым с жизнью. Умерший был родом из Мукачево на Закарпатье, сообщили на странице ОГА в Facebook.

Защитник погиб вчера около 15:45. В обладминистрации выразили соболезнования семье Беловых, друзьям, знакомым и собратьям убитого воина.

"Потеря: Закарпатье прощается со своим Героем! Низкий поклон родителям Владимира за воспитание мужественного патриота. Светлая память Вам, солдат!" – сказано в сообщении.

Видео дня

Напомним, что в течение пятницы, 11 июня, пророссийские боевики на Донбассе девять раз открывали огонь по позициям украинских военных.

12 июня в 7:00 утра противник снова нарушил "режим тишины". Обо всех случаях открытия огня со стороны террористических формирований так называемых "Л / ДНР" командование сообщило в центр ОБСЕ.

Как сообщал OBOZREVATEL: