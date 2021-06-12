Названо имя Героя, убитого наемниками РФ на Донбассе
Военнослужащего Вооруженных сил Украины, который погиб в пятницу, 11 июня, в результате вражеского обстрела на Донбассе, звали Владимир Белов. Трагедия произошла вблизи Водяного на Приазовье.
Герой получил осколочное ранение, которое оказалось несовместимым с жизнью. Умерший был родом из Мукачево на Закарпатье, сообщили на странице ОГА в Facebook.
Защитник погиб вчера около 15:45. В обладминистрации выразили соболезнования семье Беловых, друзьям, знакомым и собратьям убитого воина.
"Потеря: Закарпатье прощается со своим Героем! Низкий поклон родителям Владимира за воспитание мужественного патриота. Светлая память Вам, солдат!" – сказано в сообщении.
Напомним, что в течение пятницы, 11 июня, пророссийские боевики на Донбассе девять раз открывали огонь по позициям украинских военных.
12 июня в 7:00 утра противник снова нарушил "режим тишины". Обо всех случаях открытия огня со стороны террористических формирований так называемых "Л / ДНР" командование сообщило в центр ОБСЕ.
Как сообщал OBOZREVATEL:
9 июня в районе проведения ООС погибла военнослужащая ВСУ – 22-летняя лейтенант Карина Шемчук. Она была заместителем командира роты по морально-психологическому обеспечению 128-й ОГШБр.
10 июня на Донбассе прошло прощание с Шемчук. Друзья и побратимы пришли в часовню, чтобы провести молебен.