Названа возможная причина смертельного пожара в Запорожье

Причиной пожара в отделении для больных коронавирусом в больнице Запорожья могло стать возгорание медицинского оборудования.

Об этом заявил директор Запорожской областной инфекционной больницы Владимир Шинкаренко во время заседания комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, пишет "Укринформ".

Эта версия является предварительной, на данный момент продолжается расследование, отметил Шинкаренко. Пожар отнесли к чрезвычайным ситуациям местного значения.

Заместитель главы Запорожского облсовета Владислав Куценко уточнил, что к трагедии могла привести утечка кислорода, которая спровоцировала пожар в одной из палат, сообщает "Сегодня". По словам чиновника, специальная комиссия установит, было ли неисправно оборудование.

Председатель Запорожской ОГА Александр Старух сообщил, что в помещении, где случился пожар, не было противопожарной сигнализации, передает "061". При этом огнетушители в отделении были и их использовали, сказал начальник управления ГСЧС Алексей Дунаев. Он отметил, что в 2020 году больницу проверяли и выписали предписание насчет сигнализации.

"Следствие установит все обстоятельства. Собственно, возгорание возникло, когда устанавливали аппарат искусственной вентиляции легких. Это не кислородный концентратор, а именно система, которая накачивает воздух", – заявил Старух.

Напомним, что по факту данного инцидента открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 270 УК Украины – нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее человеческие жертвы.

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