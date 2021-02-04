Названа возможная причина смертельного пожара в Запорожье
Причиной пожара в отделении для больных коронавирусом в больнице Запорожья могло стать возгорание медицинского оборудования.
Об этом заявил директор Запорожской областной инфекционной больницы Владимир Шинкаренко во время заседания комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, пишет "Укринформ".
Эта версия является предварительной, на данный момент продолжается расследование, отметил Шинкаренко. Пожар отнесли к чрезвычайным ситуациям местного значения.
Заместитель главы Запорожского облсовета Владислав Куценко уточнил, что к трагедии могла привести утечка кислорода, которая спровоцировала пожар в одной из палат, сообщает "Сегодня". По словам чиновника, специальная комиссия установит, было ли неисправно оборудование.
Председатель Запорожской ОГА Александр Старух сообщил, что в помещении, где случился пожар, не было противопожарной сигнализации, передает "061". При этом огнетушители в отделении были и их использовали, сказал начальник управления ГСЧС Алексей Дунаев. Он отметил, что в 2020 году больницу проверяли и выписали предписание насчет сигнализации.
"Следствие установит все обстоятельства. Собственно, возгорание возникло, когда устанавливали аппарат искусственной вентиляции легких. Это не кислородный концентратор, а именно система, которая накачивает воздух", – заявил Старух.
Напомним, что по факту данного инцидента открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 270 УК Украины – нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее человеческие жертвы.
Как сообщал OBOZREVATEL:
В Запорожье в ночь с 3 на 4 февраля произошел пожар в одном из корпусов областной инфекционной больницы, в котором лечат пациентов с коронавирусом. Погибли 4 человека, двое пострадали.
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