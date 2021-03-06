Названа возможная причина аварии с украинским автобусом в Польше

По предварительной информации от правоохранителей, причиной смертельной аварии с украинским автобусом в Польше стало то, что водитель не справился с управлением.

В результате чего рейсовый автобус Познань-Херсон с 57 украинцами слетел в кювет и перевернулся. Погибли шесть пассажиров, 35 пострадали и были госпитализированы, сообщила пресс-служба Министерства иностранных дел Украины.

На данный момент совместно с перевозчиком и Львовской ОГА решается вопрос доставки в Украину граждан, которые не пострадали в аварии или будут выписаны из больниц в ближайшее время.

Для информирования родных погибших и пострадавших работают круглосуточные "горячие линии" Генерального консульства Украины в Люблине +48 784138555 и МИД Украины +38 044 238 15 88.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, в Польше 6 марта вблизи города Кашице рейсовый автобус Познань-Херсон попал в ДТП. Автомобиль ударился о перила на выезде из города, скатился с насыпи и упал в канаву.