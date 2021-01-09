Названа основная версия взрыва на газопроводе под Полтавой

Основной версией взрыва с газопровода "Уренгой-Помары-Ужгород" на Полтавщине с последующим возгоранием назвали разгерметизацию.

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел Украины и на сайте Оператора газотранспортной системы Украины.

"9 января 2021 года в 15:50, по оперативной информации, произошла разгерметизация магистрального газопровода "Уренгой-Помары-Ужгород" в Полтавской области недалеко от города Лубны. Жертв и пострадавших в результате аварии нет", – говорится в сообщении ОГТСУ.

На данный момент ремонтные бригады продолжают работать на месте инцидента, авария локализована.

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