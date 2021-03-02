На Донбассе погибли 14 бойцов ВСУ с начала 2021 года. Лица и истории героев

Новый год принес серьезное обострение на фронте. Начиная с 1 января по 28 февраля в зоне проведения ООС пули вражеских снайперов, взрывные устройства и осколочные ранения унесли жизни 14 защитников Украины.

OBOZREVATEL предлагает вспомнить тех, кто ценой собственной жизни держал мирное небо над Украиной.

Олег Витальевич Андриенко родился 26 августа 1983 года в городе Запорожье.

На Донбасс попал в 2016 году (в марте был мобилизован). Сначала служил в морской пехоте – разведчиком.

Несколько раз пытался вернуться к мирной жизни, но тщетно: война не отпускала.

"Олег в течение войны дважды увольнялся. Пытался жить гражданской жизнью, но служба в армии тянула его назад. Служил по мобилизации, затем вернулся на контракт служить. Проходил службу в подразделении морской пехоты, и к нам пришел и остался служить, и больше никуда не хотел переходить. По службе, по работе, по жизни очень хороший парень был. Не могу привыкнуть говорить "был". Солдат, военнослужащий и Патриот с большой буквы. Очень тяжелая утрата. До сих пор не могу принять этот факт для себя, что мой товарищ погиб, которого знал лично. К смерти на этой войне невозможно привыкнуть. Когда погибают близкие друзья, это очень тяжелая потеря", – рассказывал журналистам заместитель командира 56-й бригады подполковник Дмитрий Герасименко.

В подразделение, которым командует Герасименко, – 37 отдельный мотопехотный батальон 56 ОМПБ – Олег Андриенко пришел на должность стрелка-помощника гранатометчика весной 2020-го (в этом же подразделении служит и родной брат воина). До того, с момента подписания контракта с ВСУ в августе 2019 года, военный нес службу в разведывательном подразделении этой бригады.

Олега Андриенко побратимы вспоминают как разумного и взвешенного специалиста, прирожденного воина. Он не только не боялся войны, но и постоянно совершенствовался в военном деле: читал профессиональную литературу о разведке, снайперском деле, отлично владел оружием и даже на передовой поддерживал себя в прекрасной физической форме.

Волонтер и журналист Ян Осока рассказал об операциях, участие в которых принимал Олег Андриенко.

"В составе разведывательного взвода он выполнял боевые задачи в районе Донецкого аэропорта: в 2019 году он вместе с побратимами взорвали вход и выход в первом коллекторе под взлетной полосой, это была очень рискованная операция, однако она прошла успешно и дала нашим силам полный контроль над подступами к одной из передовых позиций, ведь довольно часто враг подкрадывался к нам, прячась за забором аэропорта, и забрасывал наших бойцов гранатами из подствольных гранатометов", – писал Осока.

Побратимы вспоминают: Андриенко мечтал о ребенке. Однако на протяжении 13 лет супружеской жизни осуществить эту мечту им с женой не удавалось. До лета 2020 года, когда у Олега и его супруги Марины родился долгожданный малыш – Тимурчик. Бойцы вспоминают: Олег был вне себя от счастья и неистово любил маленького сына. Хотя даже стремление быть рядом с семьей и видеть, как растет его ребенок, не заставило Андриенко отказаться от того, что он считал действительно важным: от защиты Украины.

"Правильным, нормальным был человеком со своими всеми грехами и своими всеми плюсами. Его отношение и к Украине, и к его будущему сыну, было правильным. Он так радовался, что у него сын родился", – рассказывал волонтер стоматологического проекта "Тризуб Дентал" Василий Мезенцев.

Однако Тимур, которому пока нет еще и года, папу теперь будет видеть только на фото: 11 января в районе поселка Пески Донецкой области Олега Андриенко смертельно ранил в голову вражеский снайпер. Ранение оказалось несовместимым с жизнью.

Похоронили Олега Андриенко 14 января в родном Запорожье.

Александр Сергеевич Отрепьев родился 28 июля 1992 года в селе Приют Еланецкого района Николаевской области. В разные периоды своей жизни жил во Львове, Кропивницком и Николаеве.

По специальности Александр – инженер-технолог. После завершения обучения в Новобугском педколледже Николаевского государственного университета в мае 2013 года был призван на срочную службу в Национальную гвардию Украины. Уже три месяца спустя Отрепьев подписал контракт – и до весны 2017-го служил в 2 отдельной Галицкой бригаде НГУ, впоследствии – еще год в 21 отдельной бригаде охраны общественного порядка.

По завершении контракта Александр Отрепьев ненадолго вернулся к гражданской жизни. Даже в течение 4 месяцев проработал в Польше: собирал там металлические конструкции. Однако впоследствии решил вернуться в армию.

С мая 2019-го он подписал контракт с 30 отдельной бригадой морской пехоты, где сначала служил стрелком-санитаром, а затем был переведен на должность наводчика.

Побратимы об Александре говорят: честный, искренний, настоящий. Он был замечательным другом и со всеми умудрялся находить общий язык. Имел редкую особенность: всем говорил правду в глаза. И был мастером на все руки. Поэтому к нему обращались и когда надо было починить какое-то оборудование, и когда речь шла о необходимости провести свет на позицию.

В тот вечер, 21 января, Александр заступил на боевое дежурство. Его задача заключалась в наблюдении за врагом с планшета, подключенного к тепловизору. Вражеская снайперская пара подстерегла его в тот момент, когда он ненадолго высунулся с защищенной позиции, чтобы снять тепловизор. В этот момент ему выстрелили в шею. Пуля прошла навылет, не оставив Александру ни единого шанса выжить.

Александр Отрепьев так и не успел создать собственную семью, хотя, как вспоминают побратимы, очень мечтал о ней.

А еще воин очень любил собак. Был у него и свой любимец: найденный в поле бойцами щенок, которого Отрепьев выходил и назвал Чернышом.

Похоронили Александра Отрепьева в родном селе. Дома его не дождались мама и брат.

Роман Васильевич Дзюбенко родился 13 октября 1994 года в селе Ольховое Станично-Луганского района Луганской области.

Контракт с ВСУ Роман подписал сразу после завершения срочной службы – 30 августа 2018-го. В 2019 году вместе с 92 отдельной механизированной бригадой имени кошевого Ивана Сирко Дзюбенко отправился в зону проведения ООС.

Год назад Роман женился на любимой девушке Анастасии. Летом у них родился сын. Но как растет малыш, молодой отец уже не увидит: война навсегда оставила его 26-летним.

26 января Роман Дзюбенко находился на позициях бригады в районе села Новоалександровка, недалеко от Попасной Луганской области. Там его подстрелил вражеский снайпер: пуля пробила кевларовую каску и прошла навылет.

Воина срочно эвакуировали в Попасную. Оттуда после стабилизации перевезли в 65 военно-медицинский госпиталь в городе Часов Яр. Несмотря на то, что состояние раненого было крайне тяжелым, медики надеялись, что его удастся эвакуировать в больницу имени Мечникова в Днепре. Однако сделать это не удалось: спустя трое суток после ранения, в 8:46 утра 30 января Роман умер.

"Еще каких-то три месяца назад он крестил мою дочь... Веселый, всегда помогает, никого не бросает в беде. Мы с ним оба местные, вместе учились в одной школе. Я знаю его с детства. В прошлом году Рома женился. Его сыну всего полгода. Очень грустно... Трудно говорить. Не могу есть или спать. Постоянно звоню его родным, спрашиваю, чем могу помочь", – рассказывал журналистам АрмияInform товарищ Романа Дмитрий.

2 февраля Романа Дзюбенко похоронили в родном селе. У него остались жена, сын, мама и брат.

Дмитрий Леонидович Власенко родился 19 августа 1982 года в селе Грушевка Первомайского района Николаевской области.

После получения неполного среднего образования учился в Мигиевском аграрном техникуме на зоотехника. Впрочем по специальности Дмитрий не работал: до того, как отправиться на войну, он был охранником.

Дмитрий Власенко увлекался спортом. Особенно любил футбол. В родном селе собирал и организовывал футбольные команды, тренировал также маленьких футболистов-односельчан.

Кроме того, Дмитрий любил природу. В Фейсбуке создал группу Лес/Forest, где писал о растениях, иллюстрируя посты собственными фотографиями

Контракт Власенко заключил в 2017 году. Вместе с 503 батальоном морской пехоты 56 ОБМП он воевал на Приазовье. После окончания контракта, как вспоминает поэтесса Надежда Умриш, ненадолго вернулся домой – к родным и любимой девушке. Однако вскоре снова отправился на фронт, подписав контракт с 503 ОБМП, где служил старшим стрелком 2 отделения 2 взвода десантно-штурмовой роты 503 ОБМП.

2 февраля в районе поселка Шумы, в Бахмутском районе Донецкой области, Дмитрий Власенко был смертельно ранен российским снайпером. Несмотря на все усилия медиков, через час после ранения воин умер.

Спокойный и уравновешенный, Дмитрий в воспоминаниях побратимов навсегда останется добрым и отважным воином, патриотом, который больше всего любил Украину и до конца остался ее верным защитником.

"Навсегда остался в сердцах побратимов как искренний, честный и добрый человек, как мужественный воин, всегда готовый подставить плечо. Брат, мы не забудем! И обязательно отомстим ордынцам!", – пообещали воины 503-го батальона.

Последнее сообщение на странице Дмитрия в Фейсбуке посвящено еще одной его страсти: книгам.

"Ценности! Мои знакомые, с "тяжелых гражданских будней", выставляют на своих страницах в соцсетях приобретенные машины, породистых собак, свое присутствие за переполненным столом со жратвой в пластиковой посуде. Ну что ж... Похвастается отдыхом и одно из подразделений морской пехоты при исполнении", – написал Дмитрий, сопроводив сообщение фотографией стопки книг. Тех, которые он уже никогда не прочитает.

Похоронили героя 4 февраля в Грушевке. У него остались родители.

Назарий Иванович Полищук родился 18 октября 1996 года в селе Вотиловка Лысянского района Черкасской области в многодетной семье.

Получив полное среднее образование, Назарий поступил в Лыснянский профессиональный аграрный лицей, где приобрел сразу две специальности: "тракторист-машинист с/х производства" и "слесарь-ремонтник". Способный, активный и общительный, Назарий Полищук, вспоминают односельчане, очень любил спорт. И мечтал стать учителем физкультуры.

В 2014 году Назарий женился. И хотя впоследствии молодая семья распалась, у супругов осталась совместная дочь

20 апреля 2017 года Назарий Полищук подписал контракт с ВСУ. Прошел обучение в 169 НЦ "Десна", оттуда осенью 2017 года отбыл в 28 ОМБр.

Прошел три ротации на Донбассе, воевал, в частности, под Гранитным и Новомихайловкой.

Профессиональное образование пригодилось Назарию и на фронте. Старший механик-водитель 1-го отделения 2-го взвода 6-й роты 2-го батальона 28-й отдельной механизированной бригады, он быстро освоил военную технику. Проявил себя как инициативный и ответственный военнослужащий.

В сентябре-октябре 2020 года участвовал в учениях НАТО Combined Resolve XIV в Германии.

В том же 2020-м Назарий снова влюбился. Однако создать семью воин так и не успел.

Назарий Полищук погиб 6 февраля в 16:55 под Новомихайловкой Марьинского района Донецкой области: во время выдвижения на взводный опорный пункт он вместе с двумя побратимами подорвался на взрывном устройстве. От полученных ранений воин погиб на месте.

До завершения контракта он не дожил всего неделю.

Похоронен 9 февраля в родном селе. У него остались родители, три брата, сестра и дочь.

Алексей Геннадьевич Подвезенный родился 5 июня 1997 года в селе Красный Деркул Станично-Луганского района Луганской области.

Окончил среднюю школу в соседнем селе Красная Таловка. После школы был призван на срочную службу, во время прохождения которой подписал контракт с ВСУ.

Побратимы воина вспоминают: он рвался на войну и сознательно выбрал боевую бригаду, потому что слишком хорошо знал, кто и с кем воюет на Донбассе. Родное село Алексея находится близко к границе с РФ, поэтому юноша своими глазами видел, как россияне со своей территории обстреливали украинских военных из реактивных систем залпового огня.

"Алексей выбрал специальность пехотинца. Пехота всегда на самом передке. У него была одна из самых сложных специальностей – наводчик-оператор. Освоил эту специальность в совершенстве. И скажу, что был примером для других", – вспоминал в разговоре с журналистами "АрмияИнформ" подбратим Подвезенного Александр.

Алексей Подвезенный погиб вместе с Назарием Полищуком 6 февраля в результате подрыва на неустановленном взрывном устройстве. Как и Назарий, Алексей скончался на месте. Третьего военнослужащего, который в тот день был вместе с ними, эвакуировали в больницу.

Похоронили Алексея Подвезенного 10 февраля в родном селе. Собственную семью воин создать не успел. Дома его ждали родители и сестра.

Александр Викторович Глушко родился 11 ноября 1984 года в селе Руновщина Полтавской области.

В 2002 году окончил среднюю школу и получил специальность повара в Полтавском коммерческом техникуме. Во время учебы отслужил срочную службу.

В довоенное время Александр перепробовал себя во многих профессиях. Около 3 лет работал в Государственной уголовно-исполнительной службе, был охранником, грузчиком и оператором на комбикормовом заводе. Побывал даже на заработках в Польше.

Однако, по воспоминаниям знакомых, Александра много лет интересовало военное дело. Поэтому, вернувшись из Польши, 23 января 2019 года он подписал контракт с ВСУ и уже в феврале того же года отправился служить в то же подразделение, где уже проходил службу брат его жены: в 81 ОАЭМБр.

Водитель-электрик инженерно-саперного взвода 5 батальонно-тактической группы 81 бригады, Александр тем не менее в зону ООС отправился с 59 ОМПБр, куда был прикомандирован.

Погиб Александр Глушко утром 11 февраля неподалеку от поселка Зайцево Бахмутского района Донецкой области. Когда воин обустраивал позиции, в него попал вражеский снайпер. Ранение оказалось смертельным: Глушко умер во время эвакуации в военный госпиталь.

Побратимы запомнят воина мужественным, искренним и решительным, полным оптимизма и веселым, уверенным в том, что делает. Несмотря на то, что Александр на войне был на своем месте – он часто делился с товарищами собственной мечтой: вернуться домой после войны, купить собственный дом и построить во дворе баню и беседку. И там и летом, и зимой собирать родных и друзей.

Этой мечте Александра сбыться не суждено. Его похоронили 13 февраля в родном селе – рядом с могилой отца. Без мужской поддержки остались мама воина, его сестра, жена и двое несовершеннолетних детей.

Владислав Павлович Лященко родился 16 июня 1996 года в Горловке Донецкой области. С началом войны семья Владислава выехала с оккупированной территории и поселилась на Одесщине. Жил Владислав в городе Килия Измаильского района Одесской области. Работал на предприятии "Титан". Однако желание отвоевать у оккупантов родной город и освободить его в конце концов привело Владислава в военкомат, где он заключил контракт с ВСУ.

Службу Владислав Лященко проходил в 28 ОМБР имени Рыцарей Зимнего похода.

11 февраля Владислав вместе с побратимами находился на опорном пункте своего подразделения под селом Новомихайловка. К вечеру противник начал обстреливать украинский ВОП из крупнокалиберного пулемета. Под прикрытием гранатометов и пулеметов работал также вражеский снайпер. Именно он и нанес Владиславу смертельное ранение. Около 20:45 Владислав Лященко погиб.

Похоронили павшего воина 15 февраля в Килии. У него остались мама и молодая жена.

Александр Владимирович Войтенко родился 30 ноября 1974 года в Полтаве. Жил в городе Кременчуг, что на Полтавщине.

За плечами у Александра Войтенко – немалый военный опыт, полученный еще до начала российской агрессии против Украины.

Выпускник Полтавского высшего зенитного ракетного командного училища 1995 года, он служил на офицерских должностях в 23 отдельном аэромобильном пограничном отряде спецназначения в Кременчуге, впоследствии – в "Альфе" Службы безопасности Украины и в МВД. Был уволен в запас. Но в марте 2018-го возобновился на военной службе и отправился защищать Украину. Как пояснил жене – чтобы помочь ребятам, которые уже не первый год сдерживали российское нашествие на Донбассе.

Воевал сначала в составе 95 ОДШБр. Впоследствии перевелся в 81 ОАЭМБр.

14 февраля капитан Александр Войтенко вместе с военнослужащими Вячеславом Алексеенко и Дмитрием Мироненко во время перемещения на позиции своего подразделения подорвались на 5 минах ТМ-62, которые были установлены в шахматном порядке. Случилось это около 9:30 утра неподалеку от Новолуганского. Все трое военнослужащих погибли.

По данным "Суспільного", после гибели украинских воинов Госбюро расследований открыло уголовное производство по факту "небрежного отношения воинского должностного лица к службе, повлекшего тяжкие последствия". Однако, по мнению журналиста Андрея Цаплиенко, причиной гибели военных стала работа ДРГ.

Такого же мнения придерживается и волонтер Серж Марко.

"Мина ТМ-62 имеет усилие нажатия от 200 кг, если мне не изменяет память. 5 мин не могли технически сработать, если на них наступали трое бойцов. То есть мины подорвали дистанционно. И это сделали явно не те бойцы, которые шли из точки А в точку Б", – написал он на своей странице в Facebook.

Похоронили Александра Войтенко 18 февраля на Аллее Героев в Кременчуге. У него остались родители, жена и сын.

Вячеслав Сергеевич Алексеенко родился 17 апреля 1987 года в городе Кременчуг Полтавской области.

Окончил Кременчугский профессиональный лицей, работал охранником в сети магазинов "Новая линия". Однако вскоре после начала войны, 2 августа 2014 года, добровольно пришел в военкомат и отправился защищать Украину в составе 92 ОМБР. Механик-водитель 2 танковой роты танкового батальона этой бригады, Вячеслав воевал на Луганщине, в том числе, и под Счастьем.

Побратимы говорят: Алексеенко был настоящим патриотом, действительно идейным и мотивированным воином. Он был очень харизматичным, смелым и отзывчивым.

Демобилизовавшись осенью 2015-го Вячеслав попытался жить мирной жизнью: работал, в том числе, и в Польше. Но его неудержимо тянуло домой. Тем более, что в Украине он нашел свою любовь – и в октябре 2019 года женился на любимой девушке Ирине. Это был его второй брак.

Уже 21 октября Вячеслав подписал контакт с ВСУ, и вместе с 59 ОМПБр, к которой был откомандирован, снова вернулся на Донбасс.

Погиб вместе с земляком капитаном Александром Войтенко и побратимом из Харькова Дмитрием Мироненко, подорвавшись на противотанковых минах под Новолуганским утром 14 февраля.

"Честный, прямой и справедливый. Жил и служил, как солдат, и умер, как солдат", – вспоминал об Алексеенко боец Александр Кравченко.

Похоронили воина 18 февраля на Аллее Героев в Кременчуге. Вячеслав был единственным ребенком у родителей. Сам стать отцом он так и не успел.

Дмитрий Олегович Мироненко родился 31 марта 1994 года в Харькове.

Окончив 9 классов средней общеобразовательной школы №38, поступил в колледж управления и информационных технологий Харьковского института управления, который окончил в 2015 году. С 2017 года служил в армии, подписав контракт с ВСУ. Мечтал стать десантником – и реализовал эту мечту: службу Дмитрий проходил в должности старшего стрелка 1 взвода 1 роты 122 отдельного аэромобильного батальона 81 отдельной аэромобильной бригады.

Однако в зону проведения ООС Дмитрий Мироненко отправился с другим подразделением: как и его побратимы Алексеенко и Войтенко, он был прикомандирован к 59 ОМПБр. Вместе с ними он и погиб, подорвавшись вблизи Новолуганского на противотанковых минах утром 14 февраля.

Побратимы говорят: Дмитрий Мироненко был очень общительным и жизнерадостным. Он отвечал всем требованиям, предъявляемым к десантникам: смелый, выносливый, мужественный и инициативный.

"Позитивчик, был жизнерадостный и позитивчик. Хотел добра, хотел жить. Поэтому и пошел на этот контракт, чтобы защищать нас", – цитировали слова родственницы Дмитрия Мироненко Валентины Семененко журналисты 5 канала.

Похоронен павший воин на Аллее славы в Харькове. Дома у него остались родители.

Сергей Сигитасович Петраускас (позывной "Ящур") родился 18 декабря 1977 года в Ичне Прилуцкого района Черниговской области.

До войны работал автоэлектриком в Ичне, охранником в частной фирме в Одессе, пожарным-дымозащитником в Киеве, в столице также успел поработать в обществе "Киевбетонсервис".

Сын литовца и россиянки, Сергей Петраускас стал настоящим патриотом Украины. Принимал активное участие в Оранжевой революции, после избиения студентов "Беркутом" присоединился также к Революции Достоинства. И уже 2 марта 2014-го добровольно пришел в военкомат, чтобы отправиться на фронт. Вместе со 2 взводом 6 роты 2 батальона 1 отдельной танковой бригады он участвовал в АТО на территории Луганской области, в частности, в боях за Луганский аэропорт.

С войны Сергей Петраускас вернулся в 2015 году (тогда же защищать Украину на Донбасс поехал и его родной брат Александр). Сам Сергей создал в Ичнянском районе союз участников боевых действий и активно включился в волонтерскую деятельность. Однако ненадолго: 26 июля 2017 года Петраускас вновь подписал контракт на службу в ВСУ – и в составе уже 72 ОМБР поехал на Донбасс.

За годы войны Сергей Петраускас потерял немало товарищей. 22 февраля в Авдеевке неподалеку от знаменитой шахты "Бутовка" он погиб от несовместимых с жизнью ранений, полученных во время гранатометного обстрела позиций украинских защитников.

Похоронили павшего воина в Ичне 24 февраля. У него остались мама, брат (который продолжает служить в 72 бригаде), сестра, жена и трое детей – сын и две дочери.

Дмитрий Романович Сардак родился 11 июня 1986 года в городе Одесса.

На войне он провел не один год, воевал в составе 59 ОМПБр имени Якова Гандзюка. Здесь же, в бригаде, Дмитрий нашел свою любовь и женился. К сожалению, семейное счастье оказалось недолгим.

Рано утром 23 февраля враг начал обстрел украинских позиций неподалеку от Зайцево, что в Донецкой области. Стреляли из минометов 82 калибра и станковых противотанковых гранатометов. В результате обстрела около 6:20 сержант Дмитрий Сардак получил тяжелые осколочные ранения. Медики доставили его в больницу в Светлодарск, а оттуда – в военно-медицинский госпиталь в Часов Яре. Однако спасти воину жизнь врачи не смогли.

Побратимы говорят: Дмитрий всегда поступал по совести, был добрым, отзывчивым и очень любил природу.

"Мы познакомились с Дмитрием на фронте. Он имел очень большой жизненный опыт, был настоящим товарищем – помогал всем, кто к нему обращался", – сказал во время прощания с воином его друг Александр.

Похоронили погибшего героя в родной Одессе на Аллее Героев 26 февраля.

Сергей Александрович Моисеенко родился 17 декабря 1988 года в Херсоне.

Младший сержант 1 взвод 1 рота морской пехоты 1 ОБМП 36 ОБМП.

За плечами у Сергея – несколько ротаций на Донбасс.

28 февраля, около 22:50, во время обстрела противником позиций украинских защитников из стрелкового и снайперского оружия Сергей Моисеенко получил несовместимое с жизнью ранение. Произошло это недалеко от поселка Пищевик Волновахского района Донецкой области.

"Смелым морским пехотинцем, хорошим побратимом и патриотом своей страны он навсегда останется в нашей памяти", – написали товарищи о Сергее на странице бригады в Фейсбук.

У погибшего героя остались бабушка и маленькая дочь.