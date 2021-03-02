На Донбассе погибли 14 бойцов ВСУ с начала 2021 года. Лица и истории героев
Новый год принес серьезное обострение на фронте. Начиная с 1 января по 28 февраля в зоне проведения ООС пули вражеских снайперов, взрывные устройства и осколочные ранения унесли жизни 14 защитников Украины.
OBOZREVATEL предлагает вспомнить тех, кто ценой собственной жизни держал мирное небо над Украиной.Олег Андриенко, 56 ОМПБ
Олег Витальевич Андриенко родился 26 августа 1983 года в городе Запорожье.
На Донбасс попал в 2016 году (в марте был мобилизован). Сначала служил в морской пехоте – разведчиком.
Несколько раз пытался вернуться к мирной жизни, но тщетно: война не отпускала.
"Олег в течение войны дважды увольнялся. Пытался жить гражданской жизнью, но служба в армии тянула его назад. Служил по мобилизации, затем вернулся на контракт служить. Проходил службу в подразделении морской пехоты, и к нам пришел и остался служить, и больше никуда не хотел переходить. По службе, по работе, по жизни очень хороший парень был. Не могу привыкнуть говорить "был". Солдат, военнослужащий и Патриот с большой буквы. Очень тяжелая утрата. До сих пор не могу принять этот факт для себя, что мой товарищ погиб, которого знал лично. К смерти на этой войне невозможно привыкнуть. Когда погибают близкие друзья, это очень тяжелая потеря", – рассказывал журналистам заместитель командира 56-й бригады подполковник Дмитрий Герасименко.
В подразделение, которым командует Герасименко, – 37 отдельный мотопехотный батальон 56 ОМПБ – Олег Андриенко пришел на должность стрелка-помощника гранатометчика весной 2020-го (в этом же подразделении служит и родной брат воина). До того, с момента подписания контракта с ВСУ в августе 2019 года, военный нес службу в разведывательном подразделении этой бригады.
Олега Андриенко побратимы вспоминают как разумного и взвешенного специалиста, прирожденного воина. Он не только не боялся войны, но и постоянно совершенствовался в военном деле: читал профессиональную литературу о разведке, снайперском деле, отлично владел оружием и даже на передовой поддерживал себя в прекрасной физической форме.
Волонтер и журналист Ян Осока рассказал об операциях, участие в которых принимал Олег Андриенко.
"В составе разведывательного взвода он выполнял боевые задачи в районе Донецкого аэропорта: в 2019 году он вместе с побратимами взорвали вход и выход в первом коллекторе под взлетной полосой, это была очень рискованная операция, однако она прошла успешно и дала нашим силам полный контроль над подступами к одной из передовых позиций, ведь довольно часто враг подкрадывался к нам, прячась за забором аэропорта, и забрасывал наших бойцов гранатами из подствольных гранатометов", – писал Осока.
Побратимы вспоминают: Андриенко мечтал о ребенке. Однако на протяжении 13 лет супружеской жизни осуществить эту мечту им с женой не удавалось. До лета 2020 года, когда у Олега и его супруги Марины родился долгожданный малыш – Тимурчик. Бойцы вспоминают: Олег был вне себя от счастья и неистово любил маленького сына. Хотя даже стремление быть рядом с семьей и видеть, как растет его ребенок, не заставило Андриенко отказаться от того, что он считал действительно важным: от защиты Украины.
"Правильным, нормальным был человеком со своими всеми грехами и своими всеми плюсами. Его отношение и к Украине, и к его будущему сыну, было правильным. Он так радовался, что у него сын родился", – рассказывал волонтер стоматологического проекта "Тризуб Дентал" Василий Мезенцев.
Однако Тимур, которому пока нет еще и года, папу теперь будет видеть только на фото: 11 января в районе поселка Пески Донецкой области Олега Андриенко смертельно ранил в голову вражеский снайпер. Ранение оказалось несовместимым с жизнью.
Похоронили Олега Андриенко 14 января в родном Запорожье.Александр Отрепьев, 36 ОБМП
Александр Сергеевич Отрепьев родился 28 июля 1992 года в селе Приют Еланецкого района Николаевской области. В разные периоды своей жизни жил во Львове, Кропивницком и Николаеве.
По специальности Александр – инженер-технолог. После завершения обучения в Новобугском педколледже Николаевского государственного университета в мае 2013 года был призван на срочную службу в Национальную гвардию Украины. Уже три месяца спустя Отрепьев подписал контракт – и до весны 2017-го служил в 2 отдельной Галицкой бригаде НГУ, впоследствии – еще год в 21 отдельной бригаде охраны общественного порядка.
По завершении контракта Александр Отрепьев ненадолго вернулся к гражданской жизни. Даже в течение 4 месяцев проработал в Польше: собирал там металлические конструкции. Однако впоследствии решил вернуться в армию.
С мая 2019-го он подписал контракт с 30 отдельной бригадой морской пехоты, где сначала служил стрелком-санитаром, а затем был переведен на должность наводчика.
Побратимы об Александре говорят: честный, искренний, настоящий. Он был замечательным другом и со всеми умудрялся находить общий язык. Имел редкую особенность: всем говорил правду в глаза. И был мастером на все руки. Поэтому к нему обращались и когда надо было починить какое-то оборудование, и когда речь шла о необходимости провести свет на позицию.
В тот вечер, 21 января, Александр заступил на боевое дежурство. Его задача заключалась в наблюдении за врагом с планшета, подключенного к тепловизору. Вражеская снайперская пара подстерегла его в тот момент, когда он ненадолго высунулся с защищенной позиции, чтобы снять тепловизор. В этот момент ему выстрелили в шею. Пуля прошла навылет, не оставив Александру ни единого шанса выжить.
Александр Отрепьев так и не успел создать собственную семью, хотя, как вспоминают побратимы, очень мечтал о ней.
А еще воин очень любил собак. Был у него и свой любимец: найденный в поле бойцами щенок, которого Отрепьев выходил и назвал Чернышом.
Похоронили Александра Отрепьева в родном селе. Дома его не дождались мама и брат.Роман Дзюбенко, 92 ОМБр
Роман Васильевич Дзюбенко родился 13 октября 1994 года в селе Ольховое Станично-Луганского района Луганской области.
Контракт с ВСУ Роман подписал сразу после завершения срочной службы – 30 августа 2018-го. В 2019 году вместе с 92 отдельной механизированной бригадой имени кошевого Ивана Сирко Дзюбенко отправился в зону проведения ООС.
Год назад Роман женился на любимой девушке Анастасии. Летом у них родился сын. Но как растет малыш, молодой отец уже не увидит: война навсегда оставила его 26-летним.
26 января Роман Дзюбенко находился на позициях бригады в районе села Новоалександровка, недалеко от Попасной Луганской области. Там его подстрелил вражеский снайпер: пуля пробила кевларовую каску и прошла навылет.
Воина срочно эвакуировали в Попасную. Оттуда после стабилизации перевезли в 65 военно-медицинский госпиталь в городе Часов Яр. Несмотря на то, что состояние раненого было крайне тяжелым, медики надеялись, что его удастся эвакуировать в больницу имени Мечникова в Днепре. Однако сделать это не удалось: спустя трое суток после ранения, в 8:46 утра 30 января Роман умер.
"Еще каких-то три месяца назад он крестил мою дочь... Веселый, всегда помогает, никого не бросает в беде. Мы с ним оба местные, вместе учились в одной школе. Я знаю его с детства. В прошлом году Рома женился. Его сыну всего полгода. Очень грустно... Трудно говорить. Не могу есть или спать. Постоянно звоню его родным, спрашиваю, чем могу помочь", – рассказывал журналистам АрмияInform товарищ Романа Дмитрий.
2 февраля Романа Дзюбенко похоронили в родном селе. У него остались жена, сын, мама и брат.Дмитрий Власенко, 36 ОБМП
Дмитрий Леонидович Власенко родился 19 августа 1982 года в селе Грушевка Первомайского района Николаевской области.
После получения неполного среднего образования учился в Мигиевском аграрном техникуме на зоотехника. Впрочем по специальности Дмитрий не работал: до того, как отправиться на войну, он был охранником.
Дмитрий Власенко увлекался спортом. Особенно любил футбол. В родном селе собирал и организовывал футбольные команды, тренировал также маленьких футболистов-односельчан.
Кроме того, Дмитрий любил природу. В Фейсбуке создал группу Лес/Forest, где писал о растениях, иллюстрируя посты собственными фотографиями
Контракт Власенко заключил в 2017 году. Вместе с 503 батальоном морской пехоты 56 ОБМП он воевал на Приазовье. После окончания контракта, как вспоминает поэтесса Надежда Умриш, ненадолго вернулся домой – к родным и любимой девушке. Однако вскоре снова отправился на фронт, подписав контракт с 503 ОБМП, где служил старшим стрелком 2 отделения 2 взвода десантно-штурмовой роты 503 ОБМП.
2 февраля в районе поселка Шумы, в Бахмутском районе Донецкой области, Дмитрий Власенко был смертельно ранен российским снайпером. Несмотря на все усилия медиков, через час после ранения воин умер.
Спокойный и уравновешенный, Дмитрий в воспоминаниях побратимов навсегда останется добрым и отважным воином, патриотом, который больше всего любил Украину и до конца остался ее верным защитником.
"Навсегда остался в сердцах побратимов как искренний, честный и добрый человек, как мужественный воин, всегда готовый подставить плечо. Брат, мы не забудем! И обязательно отомстим ордынцам!", – пообещали воины 503-го батальона.
Последнее сообщение на странице Дмитрия в Фейсбуке посвящено еще одной его страсти: книгам.
"Ценности! Мои знакомые, с "тяжелых гражданских будней", выставляют на своих страницах в соцсетях приобретенные машины, породистых собак, свое присутствие за переполненным столом со жратвой в пластиковой посуде. Ну что ж... Похвастается отдыхом и одно из подразделений морской пехоты при исполнении", – написал Дмитрий, сопроводив сообщение фотографией стопки книг. Тех, которые он уже никогда не прочитает.
Похоронили героя 4 февраля в Грушевке. У него остались родители.Назарий Полищук, 28 ОМБР
Назарий Иванович Полищук родился 18 октября 1996 года в селе Вотиловка Лысянского района Черкасской области в многодетной семье.
Получив полное среднее образование, Назарий поступил в Лыснянский профессиональный аграрный лицей, где приобрел сразу две специальности: "тракторист-машинист с/х производства" и "слесарь-ремонтник". Способный, активный и общительный, Назарий Полищук, вспоминают односельчане, очень любил спорт. И мечтал стать учителем физкультуры.
В 2014 году Назарий женился. И хотя впоследствии молодая семья распалась, у супругов осталась совместная дочь
20 апреля 2017 года Назарий Полищук подписал контракт с ВСУ. Прошел обучение в 169 НЦ "Десна", оттуда осенью 2017 года отбыл в 28 ОМБр.
Прошел три ротации на Донбассе, воевал, в частности, под Гранитным и Новомихайловкой.
Профессиональное образование пригодилось Назарию и на фронте. Старший механик-водитель 1-го отделения 2-го взвода 6-й роты 2-го батальона 28-й отдельной механизированной бригады, он быстро освоил военную технику. Проявил себя как инициативный и ответственный военнослужащий.
В сентябре-октябре 2020 года участвовал в учениях НАТО Combined Resolve XIV в Германии.
В том же 2020-м Назарий снова влюбился. Однако создать семью воин так и не успел.
Назарий Полищук погиб 6 февраля в 16:55 под Новомихайловкой Марьинского района Донецкой области: во время выдвижения на взводный опорный пункт он вместе с двумя побратимами подорвался на взрывном устройстве. От полученных ранений воин погиб на месте.
До завершения контракта он не дожил всего неделю.
Похоронен 9 февраля в родном селе. У него остались родители, три брата, сестра и дочь.Алексей Подвезенный, 28 ОМБР
Алексей Геннадьевич Подвезенный родился 5 июня 1997 года в селе Красный Деркул Станично-Луганского района Луганской области.
Окончил среднюю школу в соседнем селе Красная Таловка. После школы был призван на срочную службу, во время прохождения которой подписал контракт с ВСУ.
Побратимы воина вспоминают: он рвался на войну и сознательно выбрал боевую бригаду, потому что слишком хорошо знал, кто и с кем воюет на Донбассе. Родное село Алексея находится близко к границе с РФ, поэтому юноша своими глазами видел, как россияне со своей территории обстреливали украинских военных из реактивных систем залпового огня.
"Алексей выбрал специальность пехотинца. Пехота всегда на самом передке. У него была одна из самых сложных специальностей – наводчик-оператор. Освоил эту специальность в совершенстве. И скажу, что был примером для других", – вспоминал в разговоре с журналистами "АрмияИнформ" подбратим Подвезенного Александр.
Алексей Подвезенный погиб вместе с Назарием Полищуком 6 февраля в результате подрыва на неустановленном взрывном устройстве. Как и Назарий, Алексей скончался на месте. Третьего военнослужащего, который в тот день был вместе с ними, эвакуировали в больницу.
Похоронили Алексея Подвезенного 10 февраля в родном селе. Собственную семью воин создать не успел. Дома его ждали родители и сестра.Александр Глушко, 81 ОАЭМБР
Александр Викторович Глушко родился 11 ноября 1984 года в селе Руновщина Полтавской области.
В 2002 году окончил среднюю школу и получил специальность повара в Полтавском коммерческом техникуме. Во время учебы отслужил срочную службу.
В довоенное время Александр перепробовал себя во многих профессиях. Около 3 лет работал в Государственной уголовно-исполнительной службе, был охранником, грузчиком и оператором на комбикормовом заводе. Побывал даже на заработках в Польше.
Однако, по воспоминаниям знакомых, Александра много лет интересовало военное дело. Поэтому, вернувшись из Польши, 23 января 2019 года он подписал контракт с ВСУ и уже в феврале того же года отправился служить в то же подразделение, где уже проходил службу брат его жены: в 81 ОАЭМБр.
Водитель-электрик инженерно-саперного взвода 5 батальонно-тактической группы 81 бригады, Александр тем не менее в зону ООС отправился с 59 ОМПБр, куда был прикомандирован.
Погиб Александр Глушко утром 11 февраля неподалеку от поселка Зайцево Бахмутского района Донецкой области. Когда воин обустраивал позиции, в него попал вражеский снайпер. Ранение оказалось смертельным: Глушко умер во время эвакуации в военный госпиталь.
Побратимы запомнят воина мужественным, искренним и решительным, полным оптимизма и веселым, уверенным в том, что делает. Несмотря на то, что Александр на войне был на своем месте – он часто делился с товарищами собственной мечтой: вернуться домой после войны, купить собственный дом и построить во дворе баню и беседку. И там и летом, и зимой собирать родных и друзей.
Этой мечте Александра сбыться не суждено. Его похоронили 13 февраля в родном селе – рядом с могилой отца. Без мужской поддержки остались мама воина, его сестра, жена и двое несовершеннолетних детей.Владислав Лященко, 28 ОМБР
Владислав Павлович Лященко родился 16 июня 1996 года в Горловке Донецкой области. С началом войны семья Владислава выехала с оккупированной территории и поселилась на Одесщине. Жил Владислав в городе Килия Измаильского района Одесской области. Работал на предприятии "Титан". Однако желание отвоевать у оккупантов родной город и освободить его в конце концов привело Владислава в военкомат, где он заключил контракт с ВСУ.
Службу Владислав Лященко проходил в 28 ОМБР имени Рыцарей Зимнего похода.
11 февраля Владислав вместе с побратимами находился на опорном пункте своего подразделения под селом Новомихайловка. К вечеру противник начал обстреливать украинский ВОП из крупнокалиберного пулемета. Под прикрытием гранатометов и пулеметов работал также вражеский снайпер. Именно он и нанес Владиславу смертельное ранение. Около 20:45 Владислав Лященко погиб.
Похоронили павшего воина 15 февраля в Килии. У него остались мама и молодая жена.Александр Войтенко, 81 ОАЭМБр
Александр Владимирович Войтенко родился 30 ноября 1974 года в Полтаве. Жил в городе Кременчуг, что на Полтавщине.
За плечами у Александра Войтенко – немалый военный опыт, полученный еще до начала российской агрессии против Украины.
Выпускник Полтавского высшего зенитного ракетного командного училища 1995 года, он служил на офицерских должностях в 23 отдельном аэромобильном пограничном отряде спецназначения в Кременчуге, впоследствии – в "Альфе" Службы безопасности Украины и в МВД. Был уволен в запас. Но в марте 2018-го возобновился на военной службе и отправился защищать Украину. Как пояснил жене – чтобы помочь ребятам, которые уже не первый год сдерживали российское нашествие на Донбассе.
Воевал сначала в составе 95 ОДШБр. Впоследствии перевелся в 81 ОАЭМБр.
14 февраля капитан Александр Войтенко вместе с военнослужащими Вячеславом Алексеенко и Дмитрием Мироненко во время перемещения на позиции своего подразделения подорвались на 5 минах ТМ-62, которые были установлены в шахматном порядке. Случилось это около 9:30 утра неподалеку от Новолуганского. Все трое военнослужащих погибли.
По данным "Суспільного", после гибели украинских воинов Госбюро расследований открыло уголовное производство по факту "небрежного отношения воинского должностного лица к службе, повлекшего тяжкие последствия". Однако, по мнению журналиста Андрея Цаплиенко, причиной гибели военных стала работа ДРГ.
Такого же мнения придерживается и волонтер Серж Марко.
"Мина ТМ-62 имеет усилие нажатия от 200 кг, если мне не изменяет память. 5 мин не могли технически сработать, если на них наступали трое бойцов. То есть мины подорвали дистанционно. И это сделали явно не те бойцы, которые шли из точки А в точку Б", – написал он на своей странице в Facebook.
Похоронили Александра Войтенко 18 февраля на Аллее Героев в Кременчуге. У него остались родители, жена и сын.Вячеслав Алексеенко, 81 ОАЭМБр
Вячеслав Сергеевич Алексеенко родился 17 апреля 1987 года в городе Кременчуг Полтавской области.
Окончил Кременчугский профессиональный лицей, работал охранником в сети магазинов "Новая линия". Однако вскоре после начала войны, 2 августа 2014 года, добровольно пришел в военкомат и отправился защищать Украину в составе 92 ОМБР. Механик-водитель 2 танковой роты танкового батальона этой бригады, Вячеслав воевал на Луганщине, в том числе, и под Счастьем.
Побратимы говорят: Алексеенко был настоящим патриотом, действительно идейным и мотивированным воином. Он был очень харизматичным, смелым и отзывчивым.
Демобилизовавшись осенью 2015-го Вячеслав попытался жить мирной жизнью: работал, в том числе, и в Польше. Но его неудержимо тянуло домой. Тем более, что в Украине он нашел свою любовь – и в октябре 2019 года женился на любимой девушке Ирине. Это был его второй брак.
Уже 21 октября Вячеслав подписал контакт с ВСУ, и вместе с 59 ОМПБр, к которой был откомандирован, снова вернулся на Донбасс.
Погиб вместе с земляком капитаном Александром Войтенко и побратимом из Харькова Дмитрием Мироненко, подорвавшись на противотанковых минах под Новолуганским утром 14 февраля.
"Честный, прямой и справедливый. Жил и служил, как солдат, и умер, как солдат", – вспоминал об Алексеенко боец Александр Кравченко.
Похоронили воина 18 февраля на Аллее Героев в Кременчуге. Вячеслав был единственным ребенком у родителей. Сам стать отцом он так и не успел.Дмитрий Мироненко, 81 ОАЭМБр
Дмитрий Олегович Мироненко родился 31 марта 1994 года в Харькове.
Окончив 9 классов средней общеобразовательной школы №38, поступил в колледж управления и информационных технологий Харьковского института управления, который окончил в 2015 году. С 2017 года служил в армии, подписав контракт с ВСУ. Мечтал стать десантником – и реализовал эту мечту: службу Дмитрий проходил в должности старшего стрелка 1 взвода 1 роты 122 отдельного аэромобильного батальона 81 отдельной аэромобильной бригады.
Однако в зону проведения ООС Дмитрий Мироненко отправился с другим подразделением: как и его побратимы Алексеенко и Войтенко, он был прикомандирован к 59 ОМПБр. Вместе с ними он и погиб, подорвавшись вблизи Новолуганского на противотанковых минах утром 14 февраля.
Побратимы говорят: Дмитрий Мироненко был очень общительным и жизнерадостным. Он отвечал всем требованиям, предъявляемым к десантникам: смелый, выносливый, мужественный и инициативный.
"Позитивчик, был жизнерадостный и позитивчик. Хотел добра, хотел жить. Поэтому и пошел на этот контракт, чтобы защищать нас", – цитировали слова родственницы Дмитрия Мироненко Валентины Семененко журналисты 5 канала.
Похоронен павший воин на Аллее славы в Харькове. Дома у него остались родители.Сергей Петраускас, 72 ОМБР
Сергей Сигитасович Петраускас (позывной "Ящур") родился 18 декабря 1977 года в Ичне Прилуцкого района Черниговской области.
До войны работал автоэлектриком в Ичне, охранником в частной фирме в Одессе, пожарным-дымозащитником в Киеве, в столице также успел поработать в обществе "Киевбетонсервис".
Сын литовца и россиянки, Сергей Петраускас стал настоящим патриотом Украины. Принимал активное участие в Оранжевой революции, после избиения студентов "Беркутом" присоединился также к Революции Достоинства. И уже 2 марта 2014-го добровольно пришел в военкомат, чтобы отправиться на фронт. Вместе со 2 взводом 6 роты 2 батальона 1 отдельной танковой бригады он участвовал в АТО на территории Луганской области, в частности, в боях за Луганский аэропорт.
С войны Сергей Петраускас вернулся в 2015 году (тогда же защищать Украину на Донбасс поехал и его родной брат Александр). Сам Сергей создал в Ичнянском районе союз участников боевых действий и активно включился в волонтерскую деятельность. Однако ненадолго: 26 июля 2017 года Петраускас вновь подписал контракт на службу в ВСУ – и в составе уже 72 ОМБР поехал на Донбасс.
За годы войны Сергей Петраускас потерял немало товарищей. 22 февраля в Авдеевке неподалеку от знаменитой шахты "Бутовка" он погиб от несовместимых с жизнью ранений, полученных во время гранатометного обстрела позиций украинских защитников.
Похоронили павшего воина в Ичне 24 февраля. У него остались мама, брат (который продолжает служить в 72 бригаде), сестра, жена и трое детей – сын и две дочери.Дмитрий Сардак, 59 ОМПБр
Дмитрий Романович Сардак родился 11 июня 1986 года в городе Одесса.
На войне он провел не один год, воевал в составе 59 ОМПБр имени Якова Гандзюка. Здесь же, в бригаде, Дмитрий нашел свою любовь и женился. К сожалению, семейное счастье оказалось недолгим.
Рано утром 23 февраля враг начал обстрел украинских позиций неподалеку от Зайцево, что в Донецкой области. Стреляли из минометов 82 калибра и станковых противотанковых гранатометов. В результате обстрела около 6:20 сержант Дмитрий Сардак получил тяжелые осколочные ранения. Медики доставили его в больницу в Светлодарск, а оттуда – в военно-медицинский госпиталь в Часов Яре. Однако спасти воину жизнь врачи не смогли.
Побратимы говорят: Дмитрий всегда поступал по совести, был добрым, отзывчивым и очень любил природу.
"Мы познакомились с Дмитрием на фронте. Он имел очень большой жизненный опыт, был настоящим товарищем – помогал всем, кто к нему обращался", – сказал во время прощания с воином его друг Александр.
Похоронили погибшего героя в родной Одессе на Аллее Героев 26 февраля.Сергей Моисеенко, 36 ОБМП
Сергей Александрович Моисеенко родился 17 декабря 1988 года в Херсоне.
Младший сержант 1 взвод 1 рота морской пехоты 1 ОБМП 36 ОБМП.
За плечами у Сергея – несколько ротаций на Донбасс.
28 февраля, около 22:50, во время обстрела противником позиций украинских защитников из стрелкового и снайперского оружия Сергей Моисеенко получил несовместимое с жизнью ранение. Произошло это недалеко от поселка Пищевик Волновахского района Донецкой области.
"Смелым морским пехотинцем, хорошим побратимом и патриотом своей страны он навсегда останется в нашей памяти", – написали товарищи о Сергее на странице бригады в Фейсбук.
У погибшего героя остались бабушка и маленькая дочь.