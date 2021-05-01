Навеки в строю: 14 героев, отдавших жизнь за Украину в апреле

Второй месяц весны ознаменовался дальнейшей эскалацией боевых действий на востоке Украины. Пока мир с тревогой наблюдал за тем, как Россия стягивает десятки тысяч своих солдат и невероятное количество техники и вооружения к границе с Украиной – на Донбассе продолжали держать оборону украинские воины. Порой – отдавая за родную землю собственные жизни.

В течение апреля, защищая Украину, в вечность отошли 14 воинов. Кто-то из них совсем юный, кто-то – старше и опытнее. Кому-то повезло встретить свою любовь, а кто-то так и не успел увидеть своих детей. Впрочем всех их объединяло одно: они не могли оставаться в стороне от беды, постигшей Украину – и защищали родную страну до последней капли крови.

Говорят, нет большей любви, чем отдать жизнь свою за ближнего. Помните же тех, кто именно ТАК любил свой народ.

Сергей Алексеевич Сулима родился 9 октября 1980 года в Луцке. Жил в селе Высочанка Галицкой ОТГ на Ивано-Франковщине. В свое время работал охранником и водителем скорой помощи в Луцке. Однако впоследствии выбрал путь военного.

"Мужественный воин, десантник, воевавший в горячих точках мира в составе Французского легиона. Но после начала российско-украинской войны направил все свои навыки и умения на борьбу с противником. Имел чрезвычайно высокую подготовку, его место было в Силах специальных операций (ССО Украины), но Сергей предпочел подтягивать обычные бригады к совершенству", – вспоминает ветеран АТО Александр Ермак, который в свое время воевал на Донбассе под командованием Сулимы.

Защищать родину от агрессора Сергей начал в 54 ОМБр, куда попал во время одной из волн мобилизации в 2015 году. Вскоре после возвращения с фронта домой Сулима решил заключить контракт с ВСУ. Службу нес в составе 109 отдельного горно-штурмового батальона 10 ОГШБр, главный сержант взвода.

Именно Сергей спасал побратимов, которых 26 марта под Шумами, что в Донецкой области, коварно расстреливал враг. Так оккупанты пытались спровоцировать украинских воинов стрелять по водонапорной станции, обеспечивающей водой как подконтрольные правительству, так и оккупированные территории. Тогда вместе со старшим боевым медиком роты Светланой Землиной и сержантом Алексеем Косташеком Сергей вытаскивал побратимов из-под огня. Так удалось спасти двух военных. Четверо защитников в тот день погибли.

За этот поступок в бригаде Сергея подали на награждение. Однако получить награду он не успел: спустя неделю, 3 апреля, воин там же, под Шумами, попал под вражеский обстрел и, отступая, подорвался на установленной врагом мине.

"Он был патриотом и своими действиями это доказал, отдав жизнь за Украину. Был физически выносливым, высокообразованным, вел здоровый образ жизни и был примером для побратимов. Такие сержанты ежедневно ускоряют положительные изменения в нашем войске. Он был не только хорошим младшим командиром, а и любящим сыном и хорошим братом", – рассказывал журналистам АрмияInform товарищ погибшего Степан.

10 апреля Сергей Сулима был отмечен орденом Богдана Хмельницкого III степени – посмертно.

Дома его ждали мама и сестра. Собственной семьи герой создать так и не успел.

Игорь Николаевич Байтала родился 19 мая 1995 года в городе Жидачов Львовской области. Имея среднее образование, он поступил в Жидачевский профессиональный лицей, где получил специальность "тракторист-машинист". Впоследствии юноша учился во Львовском национальном университете ветеринарной медицины и биотехнологий имени Гжицкого – изучал профессию "Технолог мясного производства".

Отслужил срочную военную службу в 2019-2020 годах. Домой из армии вернулся в конце октября. Однако уже через несколько месяцев, в начале января 2021-го, подписал контракт с ВСУ. Служил в 8 отдельном горно-штурмовом батальоне 10 отдельной горно-штурмовой бригады – в разведывательном отделении беспилотных авиационных комплексов.

Вечером 3 апреля 2021 года Игорь исчез на Донбассе. Оружия при себе у него не было. А на месте, где парня видели в последний раз, не осталось никаких следов боя. За короткое время, что Игорь Байтала успел прослужить в подразделении, он оставил о себе только хорошие впечатления, не получил ни единого замечания от командования, был спортсменом и горячим сторонником здорового образа жизни. Поэтому среди основных версий исчезновения военного рассматривались потеря ориентировки и похищение.

Как сообщали впоследствии в бригаде, на поиски военнослужащего сразу были брошены все силы. Побратимы Игоря до последнего надеялись, что он жив. Но 6 апреля тело Байталы передали украинской стороне представители оккупантов, которые в течение нескольких дней использовали гибель воина для дискредитации ВСУ, обвинений в якобы сокрытии командованием бригады информации о гибели бойца и упреков, что Украина нарушает Минские договоренности. Террористы публиковали фото тела погибшего и заявляли, что он якобы входил в группу из трех человек, которые разведывали минно-взрывные заграждения перед позициями оккупационно-террористических войск РФ.

"В сети интернет представители российско-оккупационных войск распространили и тиражировали информацию о том, что якобы 4 апреля, в результате боевого столкновения, у населенного пункта Шумы погиб военнослужащий бригады, а командование части длительное время скрывает информацию о его гибели. Яркий пример пренебрежения моральными принципами вновь продемонстрировали представители российско-оккупационных войск. Однако правда, как всегда, другая", – объяснили после передачи тела Игоря Батайлы в 10 ОГШБр.

Причиной смерти 25-летнего Игоря Байталы стали три пулевых ранения. Ведется расследование обстоятельств исчезновения и гибели воина.

Погибший герой был холост. Дома у него остались родители и две сестры.

Владислав Анатольевич Мороз родился 14 июля 1997 года в селе Халаидово Уманского района Черкасской области. Когда Влад окончил 1 класс, его семья переехала в Киевскую область, в село Даниловка Васильковского района.

Все, кто знал Владислава, отмечают: он был очень творческой личностью. И профессию для себя выбрал творческую: получил в Национальном транспортном университете диплом бакалавра по специальности "Дизайн".

"Владислав был лучшим моим студентом, – вспоминает преподаватель НТУ Анатолий Буртовый. – После окончания университета работал художником в творческом коллективе фильма "Захар Беркут". Самое главное – был прекрасным человеком, хорошим художником и сознательным убежденным патриотом Украины".

Именно глубокая любовь к Украине побудила Владислава подписать 23 ноября 2020 года контракт с ВСУ. Молодой солдат служил наводчиком 7 механизированной роты 3 механизированного батальона 72 ОМБр. Несколько месяцев в учебном центре – и Мороз вместе со своей бригадой отправился в зону проведения ООС.

Около 8 вечера 5 апреля неподалеку от поселка Спартак в Донецкой области Влад получил тяжелое ранение во время вражеского обстрела из стрелкового оружия. Пуля прошила ему грудь. Ранение оказалось несовместимым с жизнью.

С родными Владислав в последний раз разговаривал накануне гибели. Его сестра Людмила вспоминает: тогда молодой военный вроде попрощался с близкими.

"Вчера как уже прощался с нами, говорил, как-будто в прошедшем времени. Он все знал и все чувствовал", – написала она на своей странице в Фейсбук.

"Больно воспринять то, что Владик теперь на небесах... Всегда такой веселый и одновременно серьезный человек, я горд, что служил с ним", – написал в комментариях под постом о гибели воина военнослужащий с ником Сява Возняк.

"Огромная потеря для всех. Слов не хватит передать, каким он был замечательным человеком. Он был лучшим из нас – и каждый, кто его знает, это подтвердит... Человек с огромным талантом и открытой душой, он пришел, ведомый идеей что-то изменить... Никак не могу смириться с мыслью, что его не стало. Но он навсегда останется в наших сердцах", – пообещал военный Юрий Москалев.

Дома героя ждали родители и сестра.

Виктор Васильевич Гелебрант родился 23 января 1972 года в селе Нелипино Савеловского района Закарпатской области. Срочную военную службу проходил на Северном флоте, был оператором засекреченной связи на подводной лодке. После армии приехал в город Краснокутск на Харьковщине – и остался там. В Краснокутске Виктор женился, в этом городе родились его дети.

До войны мужчина работал слесарем в управлении ЖКХ Краснокутска. В 2015 году был мобилизован. После года на фронте, в 2016-м, проведя дома всего месяц, Виктор Гелебрант подписал контракт с ВСУ – и воевал сначала в составе 24 ОМБр, а с 2018 года – в 92 ОМБр.

"Отсюда Виктор пошел защищать нашу землю на востоке Украины. Через некоторое время вернулся домой. Но прошел месяц и он снова ушел воевать на фронт и защищать нас от российского агрессора. Защищать нашу свободу и независимость. Потому что не мог иначе. Верность и мужество – вот главные черты героев: верность своему идеалу и мужество в воплощении этого идеала в жизнь. Верность и мужество вплоть до самой смерти! " – вспоминала землячка Гелебранта Наталья Гончарова.

В тот день, 5 апреля 2021 года, Виктор заступил на боевое дежурство на позиции бригады в Золотом-4. Поздно вечером в него попал вражеский снайпер, стрелявший с направления оккупированного Золотого-5. Пуля попала воину в голову, не оставив ему шансов на жизнь. Побратимы Виктора предполагают: противник мог охотиться именно на него – командир отделения Гелебрант был прирожденным воином, заботился о своих подчиненных и олицетворял собой настоящего мужчину, который без колебаний пошел защищать свою родину.

"Он стремился быть достойным примером для своего десятилетнего сына. Виктор всегда был и останется в наших сердцах настоящим патриотом, который до конца выполнил свой гражданский долг. Также он был хорошим другом, который может поделиться последним. Всегда улыбающийся, любил шутить, а еще военный профи – таким я его знал. Мы за него обязательно отомстим", – приводили слова заместителя командира механизированной роты по морально-психологическому обеспечению старшего лейтенанта Геннадия Ковшика журналисты издания "АрмияИнформ".

У Виктора Гелебранта остались жена, две дочери и сын.

Максим Сергеевич Стеблянко родился 24 января 1998 года в Лебедине Сумской области. Был старшим ребенком в многодетной семье: кроме Максима родители воспитывали еще трех сыновей и дочь.

В 2016 году юноша окончил Лебединское высшее профессиональное училище лесного хозяйства – и получил сразу ряд профессий: лесник, тракторист, машинист, водитель. После завершения обучения в 2018 году был призван на срочную военную службу, где подписал контракт с ВСУ. С 2020 года Максим служил в составе 1 отдельной танковой Северской бригады – водителем механизированного взвода.

В обязанности солдата Стеблянко входил подвоз к передовым позициям бригады боеприпасов и продуктов.

В то утро, 6 апреля, Максим на военном автомобиле наехал на мину, установленную вблизи села Степного, что под Марьинкой. Ранения, которые получил в результате взрыва воин, оказались несовместимыми с жизнью.

"Он был очень энергичный парень, замечательный друг, боевой товарищ. Нас с ним не один раз для выполнения различных задач привлекали. Командир пытался вместе ставить – все дружно было, на отлично", – вспоминал товарищ Максима Сергей Куриленко, чьи слова приводит 24 канал.

"Называл меня всегда "старый". Говорю: "А чего старый? Я ведь еще молодой". Теперь только в моем сердце его голос, его улыбка. Вместе с ним на рыбалку ездили, на одной работе работали, куда только вместе ни ездили. Он ушел служить, пришел через полгода. Говорит: "Я хочу подписать контракт", я спросил: "Ты хорошо подумал"? Говорит: "Санек, я хочу пойти", – вспоминал на церемонии прощания одноклассник Максима Александр Немеш.

"Поскольку я только 8 месяцев на контракте, и это мой первый выезд в зону ООС, – я могла всегда к нему подойти, он меня поддержит, успокоит или даже отругает, но я понимала, что все это шутка. Я была на кухне с 4 утра, он зашел ко мне на кухню, я его еще покормила. Он сел, я стала возле него, он меня обнял (он меня "Рыжая" называл), говорит "Хорошо, Рыжая, я поехал", я его обняла, поцеловала в висок, и он уехал. Потом я разговаривала с мамой по телефону и услышала какой-то взрыв", – рассказывала журналистам Марина Чирва, служившая вместе с павшим воином.

Отец погибшего 23-летнего защитника Украины также сейчас служит по контракту. А один из его младших братьев проходит срочную службу.

Владимир Витальевич Шпак родился 13 марта 1984 в Чернигове. Выпускник Черниговского государственного института экономики и управления, он, по воспоминаниям товарищей, с самого начала отстаивал идею защиты территориальной целостности и независимости Украины. Мечтал попасть в Силы специальных операций, но не позволило здоровье. Поэтому в 2018 году Владимир подписал контракт с ВСУ и отправился в зону проведения ООС в составе 58 ОМПБр.

Старший лейтенант Владимир Шпак командовал противотанковым взводом роты огневой поддержки, по воспоминаниям боевых побратимов, был настоящим офицером, которому бойцы взвода доверяли свои жизни без колебаний. Категорически не воспринимал злоупотребления алкоголем в мирной жизни, и тем более – на передовой.

Суровый на вид, Владимир был очень хорошим человеком, все свободное время отдавал саморазвитию и совершенствованию собственных навыков. И учил ребят из своего взвода воевать и выживать на войне.

Побратимы говорят: Владимир был очень принципиальным, твердо отстаивал свои убеждения, не любил разбрасываться словами, предпочитая не пустые разговоры, а действия.

6 апреля 2021 года около 11 дня враг со стороны оккупированного села Невельское, что в Донецкой области, начал обстреливать позиции защитников Украины снарядами ЗОФ35 к противотанковой пушке МТ-12 "Рапира". От полученного во время обстрела ранения Владимир Шпак погиб.

"Мы потеряли настоящего защитника. Об этом больно говорить, потому что мы были достаточно близко знакомы. Он был в нашей команде. Был настоящим офицером", – вспоминал в разговоре с журналистами "Суспільне. Чернігів" товарищ павшего героя Александр Мезенцев.

Владимир так и не успел найти свою любовь и познать счастье отцовства. Дома героя не дождались родители и брат.

Денис Павлович Юшко родился 31 мая 1998 года в селе Новобогдановка под Николаевом. Парень рано потерял родителей, воспитывали его дедушка, бабушка и дядя.

30 мая 2018 года Денис был призван на прохождение срочной службы. Там юноша решил подписать контракт с ВСУ: знакомые говорят, Денис рвался на передовую, куда срочникам путь заказан. В 2019 году Юшко попал в ряды 36 отдельной бригады морской пехоты, с которой и отправился на Донбасс.

Круглый сирота, Денис больше всего мечтал создать собственную семью. И успел это сделать. Он влюбился в девушку, они начали жить вместе в съемной квартире в Николаеве. Недавно у пары родился сын.

Однако война и враг не дали парню насладиться семейным счастьем.

8 апреля, когда Денис Юшко находился на боевом посту неподалеку от села Водяное на Приазовье, он был смертельно ранен: вражеская пуля попала воину в голову.

"Дружелюбный, всегда выполнял свои обязанности, никогда не спорил ни с товарищами, ни с командиром. Если была поставлена задача, сразу шел и исполнял. Как воин он молодец", – вспоминал о молодом морпехе, который чуть больше месяца не дожил до 23-летия, старшина 36-й бригады Сергей Лейбак.

Андрей Сергеевич Теперик родился 30 января 1997 года в селе Мартовое Печенежского района Харьковской области. Юноша выбрал для себя максимально мирную профессию: выучился на мастера по укладке плитки в Харьковском профессиональном лицее строительных технологий. Однако война кардинально изменила планы Андрея на будущее: он заключил контракт с ВСУ и после обучения в "Десне" на Черниговщине отправился в зону проведения АТО. По завершении трехлетнего контракта в 2020 году подписал новый.

Украину старший солдат Андрей Теперик защищал в составе 92 ОМБр. Был стрелком-снайпером 1 механизированного взвода 2 механизированной роты 1 механизированного батальона бригады.

10 апреля, в ходе обстрела, который оккупанты открыли за час до полуночи со стороны оккупированного Золотого-5 на Луганщине, Теперик был смертельно ранен.

"Словами и не передать всю глубину нашей общей печали и безграничного горя. Ушел из жизни настоящий воин и Патриот с большой буквы. В армию он пошел сознательно в расцвете своих сил, когда ему было 20 лет. Жить и жить ему бы, любить и растить детей. Однако Андрей ушел на войну, ведь всем сердцем ненавидел оккупантов", – сказал на церемонии прощания с погибшим героем военный комиссар Харьковского областного ТЦК и СП полковник Юрий Калгушкин.

Дома Андрея не дождались родители и младшая сестренка.

Ярослав Васильевич Карлийчук родился 7 августа 1996 года в селе Черепковцы Глыбоцкого района Черновицкой области. Окончив школу, в течение года работал в охранной фирме "Тигр" в Черновцах. Впрочем, охранять и защищать юноша мечтал не чей-то бизнес, а родину. Как вспоминают знакомые Ярика, на фронт он рвался еще с 18 лет. Когда ему исполнилось 19 – подписал контракт с ВСУ.

За годы войны на Донбассе парню пришлось повоевать во многих горячих точках. Так, еще в 2016 году он защищал Марьинку в Донецкой области.

"Простой классный парень из Черновицкой области, невысокого роста, искренний иногда до забавности, добрый и безбашенно смелый. Помню его 20-летним почти ребенком, под Марьинкой, летом 2016-го. С тех пор не виделись, но списывались и созванивались время от времени. Он принял для себя решение быть профессиональным военным – всю жизнь, до пенсии, служить в армии. Успел прочитать мою книгу, где он – один из героев. Когда я недавно просила у вас маскировочные сетки – просила для него", – вспоминала о Ярославе, которому из-за молодости побратимы дали псевдо "Малый", участница освободительной войны на Донбассе Елена Белозерская.

Старший солдат Ярослав Карлийчук служил в 109 ОГШБ 10 ОГШБр.

12 апреля под поселком Шумы неподалеку от оккупированной Горловки враг открыл по позициям защитников Украины прицельный огонь. В ходе обстрела Ярослав получил смертельное пулевое ранение.

У погибшего воина остались жена и маленький сын, родители и три сестры.

Алексей Юрьевич Мамчий родился 27 июня 1980 года в Черновцах. Окончил Черновицкий профессиональный машиностроительный лицей и Институт инженерной механики и транспорта НУ "Львовская политехника". До войны работал в охране Калиновского рынка в Черновцах.

Алексей был старшим из трех сыновей в семье. Первым защищать Украину по мобилизации отправился его средний брат Станислав. Самый младший, Евгений, несколько раз ездил на Донбасс добровольцем. А вот сам Алексей решение подписать контракт с ВСУ и поехать в зону проведения ООС принял после того, как в его семью пришла беда: 13 июля 2016 года в Авдеевке погиб брат Станислав – ровно за два месяца до того, как ему должно было исполниться 33 года.

Украину в течение последних 1,5 лет Алексей Мамчий защищал в составе 108 отдельного горно-штурмового батальона 10 ОГШБр. Был старшим водителем зенитно-ракетного отделения зенитно-ракетного взвода. Любил автомобили, имел золотые руки. Побратимы говорят, что Алексей мог "поставить на колеса" даже, казалось бы, безнадежную технику.

Этот крепкий мужчина имел чрезвычайно доброе сердце – и всегда откликался на просьбы о помощи – как от близких, так и от посторонних людей. По словам отца Алексея – Юрия – на Донбассе его сын сдружился с местными жителями.

"Был поражен, насколько убого живут некоторые из них. В одной семье семеро детей, мать пьет, дети бегают голодные, босые... Отдавал им свой сухпайок, конфеты покупал... Дети, видя его, мчались к воротам и махали руками. Одна девочка спрашивала: "А где мой сок? Ты привез мне сок?" – рассказывает Юрий Мамчий.

Именно там, на Донбассе, Алексей встретил свою судьбу – Любовь. Несмотря на то, что и Алексей, и его любимая – из Черновцов, познакомились они именно на фронте: женщина также служила по контракту. Незадолго до очередной ротации в зону проведения ООС пара поженилась. И Алексей, – вспоминают его близкие – очень переживал, чтобы с его женой ничего не случилось: она несла службу на передовой, тогда как позиции ее мужа находились дальше от линии столкновения – на расстоянии около километра.

Однако смертельная опасность подстерегала самого Алексея.

"Меня очень любил. Я была ближе к врагу, поэтому он больше за меня переживал. Никто не мог подумать, что его убьют там, где больше людей. Вечером еще ко мне приходил, а утром уже сказали, что его нет" , – вспоминала убитая горем жена павшего героя.

13 апреля Мамчий вместе с побратимами находился на наблюдательном посту вблизи Майорска. В это время враг с помощью беспилотников разбросал вокруг украинских позиций ПОМКи. Алексей решил выглянуть из наблюдателя, чтобы оценить обстановку – и в это время одна из мин взорвалась... Тогда ранения кроме Алексея получили еще двое его товарищей. Однако Мамчию досталось больше всего: осколок мины попал ему в голову.

Врачи боролись за жизнь воина, как могли – и даже смогли привести его в сознание. Однако вскоре состояние Алексея стремительно ухудшилось – и он умер. Как и его брат Станислав – 13 числа. Как и брат, Алексей не дожил до своего дня рождения два месяца.

У воина осталась взрослая дочь от первого брака, жена, родители и младший брат.

Давид (Дато) Мурманович Шартава родился в городе Тбилиси в Грузии.

Человек творческой профессии, еще в 2008 году Давид взял в руки оружие и защищал свою родину – Грузию – в ходе российско-грузинской войны. С тех пор и выбрал для себя путь военного. Принимал участие в миротворческих миссиях в Иране и Афганистане. А когда Россия напала на Украину – не колеблясь приехал помочь украинцам остановить врага. Как говорил сам Давид – не мог поступить иначе.

"Многие украинцы погибли за нас – за Абхазию, за Грузию, помогали в 2008 году... И всегда помогали. Это братья наши. Так что братьев надо поддержать... Главное, чтобы здесь был мир. Мир и свобода. И чтобы мы выиграли", – рассказывал воин журналистам в 2017 году, когда в боях на Светлодарской дуге один из его соотечественников и побратимов по "Грузинскому легиону" был ранен.

Впоследствии Давид Шартава продолжил воевать за Украину в составе 128 ОГШБр.

18 апреля оккупанты взялись обстреливать позиции защитников Украины под Широкино из автоматических станковых гранатометов. В ходе обстрела Давид погиб.

"Давид в свое время учился в театральном училище в Грузии и был очень артистичным. Любил декламировать стихи, петь, всегда был веселым и отзывчивым. Есть такое понятие "настоящий тбилисец" – им и был Дато. Со всеми дружил, не припомню, чтобы у кого с ним случалось конфликты. Поэтому его гибель – это безусловная трагедия для нас и его семьи, потому что Давида любили все", – так тепло отзывался о мужественном воине его командир Мамука Мамулашвили.

"Он был очень хорошим воином, настоящим патриотом. Когда я был маленьким, в Абхазии шла война и тогда свое плечо нам подставили украинцы. Я помню их лица и то дело, которое они делали. Поэтому считал своим долгом встать на защиту Украины, когда ее постигла беда, как и Давид. Он служил в Грузии, долгое время был на войне, после – приехал на украинский восток. Это наша братская помощь вам", – рассказывал журналистам АрмияInform друг Давида Зураб Арчвадзе, который также сейчас воюет за Украину.

Похоронен мужественный воин в родном Тбилиси. Там, где его ждали жена и двое сыновей.

Александр Анатольевич Луцик родился 18 мая 1982 года в селе Годомичи Камень-Каширского района Волынской области.

По специальности – столяр, этой профессии Александр учился в местном профтехучилище. Работал строителем, в том числе, и в Польше, куда выезжал на заработки.

В октябре 2019 года подписал контракт с ВСУ. Служил оператором-разведчиком противотанкового артиллерийского дивизиона 10 ОГШБр. Там, на Донбассе, как вспоминают побратимы, Александр и решил связать всю свою жизнь с армией.

Но не сложилось.

22 апреля около 11:30 Александр Луцик погиб от осколочных ранений, когда противник начал обстреливать защитников Украины под Шумами из ПТУР.

У павшего воина остались брат и сестра.

Иван Иванович Ковалевский родился 18 февраля 1973 года в селе Коленки Городенковского района Ивано-Франковской области. Вместе с семьей жил под Днепром, в селе Николаевка Днепропетровского района.

В свое время принимал участие в миротворческой миссии в Сьерра-Леоне. Именно поэтому получил позывной "Африка".

На службу в 58 бригаду Иван пришел в феврале 2021 года. Впрочем, защищал Украину воин и до того. Известно, что еще в 2015 году Ковалевский был тяжело ранен: зацепил растяжку под Станицей Луганской. Но восстановившись, снова вернулся в строй.

"Иван говорил, что я должен там быть, там мои коллеги, там ребята погибли", – вспоминал Ярема Сташкив, директор Далешковской школы, где учился Ковалевский.

26 апреля Ковалевский вместе с напарником дежурил на одном из наблюдательных пунктом бригады под Донецком. Мужчины разделялись: один караулил на крыше, другой – внизу. Через определенное время они менялись. Когда напарник поднялся наверх, чтобы сменить товарища – нашел Ивана на полу. Мужчина уже не дышал. Первой мыслью, вспоминали побратимы, было, что Александр умер от сердечного приступа, ведь крови не было видно. Однако очень быстро выяснилось, что Иван получил ранение. Враг коварно выстрелил ему в спину. Выпущенная снайпером пуля повредила почки и другие внутренние органы.

Дома героя ждала жена и двое детей.

Роман Владимирович Гуляк родился 7 октября 1990 года в в городе Волочиск Хмельницкой области.

Окончил Хмельницкий торгово-экономический колледж КНТЭУ. Увлекался пешим туризмом.

В мае 2018 года Роман подписал контракт с ВСУ. Старший сержант Гуляк нес службу в рядах 14 ОМБр. И делал это достойно. В частности, 8 октября 2019 года Роман был награжден медалью "За доблесть и верность".

27 апреля 2021 года Роман Гуляк погиб на Донбассе. ГАЗ-66, в котором ехал военнослужащий, подорвался на взрывном устройстве недалеко от сел Орехово и Новотошковское. Травмы, которые воин получил в результате подрыва, оказались несовместимыми с жизнью.